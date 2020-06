Jorrit Hendrix deelt beelden en looft gouden tip uit na brute inbraak

Jorrit Hendrix is in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van en inbraak in zijn huis. De middenvelder van PSV heeft maandagavond via social media beelden gedeeld waarop te zien is hoe drie inbrekers zich toegang verschaffen tot Hendrix’ woning en onder meer de deur naar de slaapkamer forceren. Bij de inbraak zijn voor de middenvelder en zijn partner ‘emotioneel waardevolle spullen’ meegenomen.

Hendrix heeft de beelden naar buiten gebracht met het doel om de daders op deze manier herkend en gepakt te laten worden. Op de video is te zien hoe de inbrekers al kruipend over de vloer proberen om het alarm te ontwijken. Hoewel zij hier niet in slagen, laten zij zich ook niet afschrikken door het luid afgaande inbraakalarm.

“Uiteraard loopt het politieonderzoek, maar met deze beelden hopen wij dat stemgeluiden en/of personages herkend moeten kunnen worden. De gouden tip wordt goed beloond”, voegt Hendrix toe. De middenvelder hoopt dat de beelden uiteindelijk tot tips zullen leiden bij de politie Eindhoven.