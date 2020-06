Manchester City haalt fors uit en houdt Liverpool in de wachtkamer

Manchester City heeft opnieuw met ruim verschil in de Premier League gewonnen. Vijf dagen na de 3-0 zege op Arsenal zegevierde het team van Josep Guardiola donderdagavond met 5-0 over Burnley, dat liefst negen spelers miste. Jeff Hendrick, Phil Bardsley, Joe Hart, Aaron Lennon en Adam Legzdin ontbraken in de wedstrijdselectie omdat hun contract afloopt, terwijl Johan Berg Gudmundsson, Chris Wood, Ben Gibson and Ashley Barnes door blessureleed ontbraken. Guardiola kon het zich veroorloven om liefst acht wijzigingen door te voeren ten opzichte van het midweekse duel met Arsenal: alleen Ederson, Riyad Mahrez en David Silva bleven staan.

Manchester City kon na een uitstekende eerste helft, waarin het team van Guardiola drie keer scoorde, op cruise control. Na iets meer dan twintig minuten spelen sloeg de titelverdediger voor het eerst toe. Na een korte corner bezorgde Bernardo Silva de bal bij Phil Foden, die het leer vanaf een meter of twintig achter Nick Pope schoot. Burnley probeerde terug in de wedstrijd te komen, maar het team van Sean Dyche kwam niet verder dan lange ballen richting Jay Rodriguez en Matej Vydra zonder enig resultaat. Voor het eerst sinds december 2018 kwam Burnley niet tot één schot in de eerste helft van een competitieduel.

In de slotminuten van de eerste helft sloeg de thuisploeg nog tweemaal toe. De eerste van Mahrez mocht er zeker zijn: hij kreeg de bal van Fernandinho, kapte en draaide in het strafschopgebied en schoot de bal in de linkerhoek. Een overtreding van Ben Mee op Agüero stond aan de basis van de 3-0. Na inmenging van de VAR tekende Mahrez vanaf elf meter voor de derde treffer. Voor Agüero zat het duel er echter al op: de spits had te veel last van de charge van Mee en liet zich nog voor rust vervangen door Gabriel Jesus.

Manchester City leidde Burnley, waar Erik Pieters na 61 minuten inviel voor Rodriguez, in de tweede helft naar de slachtbank. David Silva tekende in de 51e minuut na goed combinatievoetbal voor de 4-0: een korte corner zorgde opnieuw voor chaos bij de bezoekers en de Spanjaard tikte binnen op aangeven van Bernardo Silva. Ook de 5-0 van the Citizens was een mooie teamgoal: na een goede aanval over rechts bezorgde Gabriel Jesus de bal met een no-look pass bij Foden en hij schoot laag binnen.

Guardiola gebruikte het laatste half uur om Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte en Leroy Sané in te laten vallen. Door de zege van Manchester City kan Liverpool woensdag in eigen huis tegen Crystal Palace nog geen landskampioen worden. Het team van Guardiola speelt een dag later tegen Chelsea. Als Liverpool woensdag wint én Manchester City een dag later verliest, dan is de Merseyside-club kampioen. Als beide ploegen winnen, kan Liverpool over een week de titel grijpen op bezoek bij nota bene Manchester City.