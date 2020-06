Galatasaray gaat in 15 minuten blessuretijd van de hemel naar de hel

Galatasaray heeft zich zondagavond geblameerd in de Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul leek op eigen veld tegen middenmoter Gaziantep BB SK op weg naar een simpele overwinning, maar in de slotfase ging het toch nog fout voor Cim Bom, dat vanaf de 55ste minuut met tien man speelde. De bezoekers scoorden tweemaal in het laatste kwartier, waaronder in de vijftiende minuut van de blessuretijd: 3-3. Zodoende is de achterstand van Galatasaray op koploper Istanbul Basaksehir met nog zes duels voor de boeg opgelopen tot liefst acht punten.

Galatasaray, waar Ryan Donk vanwege een schorsing ontbrak en Ömer Bayram negentig minuten op de bank zat, begon degelijk aan de wedstrijd en kreeg al in de vierde minuut een enorme kans op de openingstreffer. Radamel Falcao werd in de zestien knap vrijgespeeld door Emre Akbaba, maar de Colombiaanse aanvaller produceerde vervolgens met de buitenkant van de voet een rollertje dat doelman Günay Güvenç niet in de problemen bracht. Dertien minuten later nam Gaziantep aan de overzijde verrassend de leiding. Güray Vural had een afdraaiende hoekschop in huis, waarna verdediger Papy Djilobodji fenomenaal raak kopte vanaf een meter of twaalf: 0-1.

Het antwoord van Galatasaray volgde bijna onmiddellijk via Henry Onyekuru. De linksbuiten speelde Güvenç uit en had de bal vervolgens voor het inschieten, maar zijn poging werd uiteindelijk op de doellijn weggehaald door een verdediger van Gaziantep. De bezoekers uit Oost-Turkije hielden zo stand, maar in de laatste tien minuten voor rust wist Galatasaray de wedstrijd alsnog te kantelen. Eerst tekende Falcao met een schot in de korte hoek voor de gelijkmaker en kort erna was het Younès Belhanda die in de zestien twee verdedigers in de luren legde en vervolgens doeltreffend uithaalde voor de 2-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 28 17 8 3 28 59 2 Trabzonspor 27 16 8 3 33 56 3 Sivasspor 28 15 8 5 19 53 4 Galatasaray 28 14 9 5 22 51 5 Besiktas 28 14 5 9 11 47 6 Alanyaspor 27 12 7 8 17 43 7 Fenerbahçe 28 12 7 9 11 43 8 Göztepe 28 10 7 11 -2 37 9 Gaziantep BB 28 8 10 10 -5 34 10 Antalyaspor 27 8 9 10 -13 33 11 Kasımpaşa 28 9 5 14 -9 32 12 Gençlerbirligi 28 8 7 13 -12 31 13 Denizlispor 28 8 7 13 -13 31 14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 -2 28 15 Rizespor 27 8 4 15 -16 28 16 Konyaspor 28 5 12 11 -13 27 17 Kayserispor 28 6 7 15 -33 25 18 Ankaragücü 28 5 9 14 -23 24

Galatasaray ging zo met een nipte voorsprong aan de thee, maar tien minuten na de onderbreking ging het achterin mis bij Cim Bom. Jean Michaël Seri verstuurde een foutieve terugspeelpass, waarna Kenan Özer alleen op Okan Kocuk, in het doel van Galatasaray de vervanger van de vorige week ernstig geblesseerd geraakte Fernando Muslera, af kon. De spits van Gaziantep werd op het laatste moment echter gevloerd door Çalik, waarna de verdediger van Galatasaray met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Alper Ulusoy.

Het team van trainer Fatih Terim kwam zo met tien man te staan, maar wist zijn voordelige marge halverwege de tweede helft toch te verdubbelen. Sofiane Feghouli zorgde met een schot vanaf ongeveer vijftien minuten voor de 3-1 en daarmee leek het verzet van Gaziantep wel gebroken. De bezoekers wisten zich twaalf minuten voor tijd echter toch weer terug te knokken in de wedstrijd. Patrick Twumasi trok vanaf de linkerflank naar binnen, waarna de buitenspeler de bal met rechts indraaide. Het leder ging aan iedereen voorbij en plofte verrassend in de verre hoek. Galatasaray kende zo een bloedstollend slot en in de krankzinnig verlopen blessuretijd ging het toch nog mis voor de ploeg van Terim. Eerst werd een fantastisch doelpunt van Olarenwaju Kayode in de 97ste minuut nog door de VAR afgekeurd vanwege een overtreding, maar in de 105ste minuut viel de 3-3 toch nog uit een strafschop van Alexandru Maxim.