Patrick Kluivert scoort met Adana liefst vier keer tegen Besiktas en staat 3e

Woensdag, 27 september 2023 om 21:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:39

Patrick Kluivert heeft woensdagavond met Adana Demirspor een knappe zege geboekt op Besiktas. In eigen huis won de Turkse club met 4-2. Younès Belhanda, M’Baye Niang, Emre Akbaba en Yusuf Erdogan verzorgden de treffers, terwijl Vincent Aboubakar en Milot Rashica vlak voor tijd nog iets terugdeden. Door de zege klimt Adana naar plek drie in de Süper Lig. Daarbij passeert het Besiktas, dat het nu moet doen met een zesde plaats.

Bijzonderheden:

Adana, waar de inmiddels 36-jarige Nani en voormalig AZ’er Jonas Svensson in de basis stonden, stond al na ruim een kwartier op een 2-0 voorsprong. Zowel Belhanda als Niang was trefzeker met een fraai afstandsschot, van ruim twintig meter. Na ruim een uur spelen zorgde Akbaba met een kopbal uit een corner voor de 3-0, waarna Erdogan na een combinatie met Nani aan de linkerkant van het veld de 4-0 op het bord zette. Aboubakar en voormalig Vitessenaar Rashica deden nog iets terug namens Besiktas. Eerstgenoemde profiteerde van een fout van Adana-doelman Vedat Karakus, die de bal tegen hem aan schoot, waarna invaller Rashica met een afstandsschot in de korte hoek de eindstand op het bord zette: 4-2.

Adana Demirspor – Besiktas 4-2

8’ 1-0 Younès Belhanda

17’ 2-0 M’Baye Niang (assist: Semih Güler)

59’ 3-0 Emre Akbaba (assist: Yusuf Sari)

75’ 4-0 Yusuf Erdogan (assist: Nani)

79’ 4-1 Vincent Aboubakar

89’ 4-2 Milot Rashica (assist: Cenk Tosun)