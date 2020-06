Torino tweet ‘slechtste foto ooit’ over Black Lives Matter-beweging

Torino heeft dit weekend opzien gebaard met een tweet over de Black Lives Matter-beweging. Zaterdagavond, tijdens de thuiswedstrijd tegen Parma (1-1) in de Serie A, plaatste de club een foto van Nicolas N'Koulou na diens openingstreffer in de eerste helft. De verdediger knielde na zijn doelpunt en op de foto leek het alsof hij dat deed voor zijn blanke medespeler Andrea Belotti.

Torino lijkt gezien het bijschrift van de tweet (#BlackLivesMatter) steun te betuigen aan de beweging, maar de symboliek op de foto zorgt voor gefronste wenkbrauwen. "Dit is de slechtst mogelijke foto ooit die jullie hadden kunnen uitkiezen", luidt een reactie op Twitter die bijna evenveel likes kreeg als de foto zelf: circa negenduizend om elfduizend. Het populaire account Troll Football, dat nota bene bekendstaat om zijn grappen, acht het nodig de tweet van Torino te 'herstellen' door simpelweg een foto van enkel N'Koulou te plaatsen.

Italiaanse media spreken van een 'eigen doelpunt' van de socialmedia-afdeling van Torino, dat de tweet plaatste op zowel het Engelstalige als het Italiaanse clubaccount. Later op de avond werd dezelfde foto door de club geplaatst bij een tweet over de wedstrijdreactie van N'Koulou. De dertigjarige mandekker uit Kameroen zei dat hij na zijn treffer meteen dacht aan zijn 'broeder George Floyd' en dat het lot van de Amerikaan hem aan het hart ging. N'Koulou opende de score in de vijftiende minuut met een kopbal uit een corner van Álex Berenguer; de eindstand werd na een halfuur bepaald door Juraj Kucka.