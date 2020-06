‘Ernstige blessure schrikt Arsenal niet af: transfer van 15,5 miljoen euro rond’

Pablo Marí lijkt langer bij Arsenal te blijven. De Spaanse centrumverdediger raakte deze week ernstig geblesseerd in het competitieduel met Manchester City, maar the Gunners zijn desondanks voornemens om de koopoptie die in januari was bedongen in de huurovereenkomst met Flamengo te lichten, zo weet onder meer de Daily Mail zaterdagavond te melden.

Arsenal nam Marí in de afgelopen transferperiode voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro op huurbasis over van Flamengo. De Londense grootmacht bedong daarbij de optie om de 26-jarige stopper aan het einde van deze voetbaljaargang definitief in te lijven, voor ongeveer 15,5 miljoen euro. Marí speelde pas drie wedstrijden voor Arsenal en liep afgelopen woensdag tegen Manchester City ook nog eens een serieuze enkelblessure op, maar desondanks mag de ex-speler van NAC Breda zich naar verluidt verheugen op een langer verblijf in het Emirates Stadium.

Volgens de Daily Mail heeft Arsenal namelijk besloten de koopoptie in de huurovereenkomst met Flamengo te gaan lichten en is men niet van plan daarvan af te wijken, ondanks dat Marí zeker nog tot november uit de roulatie is. Trainer Mikel Arteta is de afgelopen periode onder de indruk geraakt van Marí en zit sowieso niet breed in de centrumverdedigers. Zo is de verwachting dat Arsenal na dit seizoen afscheid neemt van David Luiz, wiens contract afloopt en voorlopig niet altijd verlengd is.

Marí begon zijn carrière in eigen land bij Real Mallorca en verkaste vervolgens naar Gimnàstic de Tarragona. De linksbenige verdediger werd in 2016 overgenomen door Manchester City, maar speelde nooit voor die club: hij werd achtereenvolgens op huurbasis gestald bij Girona, NAC Breda en Deportivo La Coruña. Marí werd in de zomer van 2019 door Manchester City voor 1,7 miljoen euro verkocht aan Flamengo, maar zijn avontuur in Brazilië lijkt dus beperkt te blijven tot slechts een halfjaar.