FC Twente krijgt opnieuw afwijzing van beoogde nieuwe trainer

Ook Dick Lukkien wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente, zo meldt Voetbal International. De huidige oefenmeester van FC Emmen werd onlangs benaderd door de Tukkers, maar gaat niet in op de toenaderingspoging. Lukkien committeert zich voor de komende jaren aan Emmen.

Lukkien had net zijn contract met meerdere seizoenen verlengd bij FC Emmen, toen FC Twente bij hem aanklopte. De oefenmeester ziet het echter niet zitten om de club uit Drenthe te verlaten. "Ik heb aangegeven dat ik bij Emmen wilde blijven", aldus Lukkien, die sinds 2016 voor de spelersgroep van FC Emmen staat. Twee jaar na zijn intrede promoveerde de club naar de Eredivisie en onlangs tekende Lukkien bij tot medio 2023.

FC Twente is op zoek naar een nieuwe trainer, nu het aflopende contract van Gonzalo García niet verlengd wordt. De nummer veertien van het beëindigde Eredivisie-seizoen was eerder in vergevorderde onderhandelingen met Alexander Zorniger, maar de Duitser zag af van een avontuur in Enschede na uitspraken van technisch directeur Jan Streuer. Laatstgenoemde gaf bij zijn eerste persconferentie als directeur van Twente aan de voorkeur te geven aan een Nederlandse trainer, hetgeen bij Zorniger in het verkeerde keelgat schoot.

Volgens Veronica Inside is ook Ron Jans vorige week gepolst door FC Twente. De momenteel clubloze oefenmeester staat niet onwelwillend tegenover een dienstverband in de Grolsch Veste, zo klinkt het, al zijn er meer kandidaten in beeld bij de clubleiding. Jans was tot februari van dit jaar de hoofdtrainer van FC Cincinnati.