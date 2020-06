‘Ron Jans kan als trainer terugkeren in de Eredivisie'

Ron Jans is deze week gepolst voor de vacante trainersfunctie bij FC Twente, zo weet Veronica Inside te melden. De momenteel clubloze oefenmeester staat niet onwelwillend tegenover een dienstverband in de Grolsch Veste, zo klinkt het, al zijn er meer kandidaten in beeld bij de clubleiding. Jans was tot februari van dit jaar de hoofdtrainer van FC Cincinnati.

Jans kwam in opspraak nadat hij tijdens het zingen van een liedje in de kleedkamer van de club uit de Major League Soccer het woord ‘Nigger’ had gebruikt. Een speler van Cincinnati diende een klacht in bij de Amerikaanse spelersvakbond, waarna de MLS een onderzoek begon. Jans kwam vervolgens al snel tot de conclusie dat het beter was om zijn functie beschikbaar te stellen.

Mocht FC Twente in zee gaan met Jans, dan begint laatstgenoemde aan zijn vierde klus als hoofdcoach in de Eredivisie. De ervaren trainer was eerder werkzaam bij sc Heerenveen, FC Groningen en PEC Zwolle. Met de Blauwvingers veroverde hij in 2015 de TOTO KNVB Beker door Ajax met 5-1 te verslaan. Buiten Nederland was Jans verder korte tijd actief bij Standard Luik.

Alexander Zorniger was enige tijd de topkandidaat om Gonzalo García op te volgen als trainer van FC Twente. Hij had ook officiële aanbieding op zak, maar ziet de functie na uitspraken van technisch directeur Jan Streuer niet meer zitten. Het contractvoorstel zag er ook goed uit. "En op maandag zegt de nieuwe technisch directeur Jan Streuer dat hij liever een Nederlander heeft", zei zaakwaarnemer Thomas Meggle met verbazing tegenover Voetbal International. "Hoe moet je dan in de toekomst met elkaar werken? Iedereen die in het voetbal actief is, weet toch hoe dat gaat. Na iedere nederlaag gaat men dan vragen aan die man of de trainer wel zíjn trainer is."