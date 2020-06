Uitspraken van Jan Streuer kosten FC Twente nieuwe trainer

FC Twente kan de komst van Alexander Zorniger als zijn nieuwe trainer uit het hoofd zetten. De Duitse oefenmeester was serieus in beeld bij de Tukkers en had ook een officiële aanbieding op zak, maar ziet de functie na uitspraken van technisch directeur Jan Streuer niet meer zitten.

De clubloze Zorniger, die tussen 2012 en 2015 de hoofdtrainer was van RB Leipzig, kreeg vorige week donderdag een contractvoorstel van FC Twente. "En op maandag zegt de nieuwe technisch directeur Jan Streuer dat hij liever een Nederlander heeft", zegt zijn zaakwaarnemer Thomas Meggle met verbazing tegenover Voetbal International. "Hoe moet je dan in de toekomst met elkaar werken? Iedereen die in het voetbal actief is, weet toch hoe dat gaat. Na iedere nederlaag gaat men dan vragen aan die man of de trainer wel zíjn trainer is."

"Met die uitspraken heeft Herr Streuer de deur dicht gegooid. Waarom? Iedereen in het voetbal heeft zijn eigen doel. Ik denk dat hij als sportdirecteur spelers wil halen met mensen die hij kent en vertrouwt. Dat was bij Alex onmogelijk geweest." Aanvankelijk was Zorniger erg geïnteresseerd in een verblijf bij FC Twente. "We hebben een aantal goede gesprekken gevoerd met Paul van der Kraan, de directeur. FC Twente wilde de filosofie van Red Bull implementeren, een nieuwe start maken, een bepaald soort voetbal spelen. Alex past in dat profiel."

"Op zijn beurt werd hij enthousiast van de club, het stadion en de fans. Hij zag echt een vruchtbare bodem waarop iets moois kon worden gebouwd. FC Twente was de uitdaging waar hij naar zocht. Geloof mij, voor het geld kwam hij niet. Overal kon hij meer verdienen, maar zo’n mooie club helpen opbouwen is wat hem dreef. Dat dit nu niet doorgaat, doet pijn. Maar Alex is zo professioneel dat hij wist dat een samenwerking er niet meer in zat na de uitspraken van de technisch directeur. Paul van der Kraan heeft nog geprobeerd de boel te lijmen, hij zei dat Streuer het allemaal niet zo meende, maar dat is natuurlijk onzin. Hij meende en het wel en wist precies wat hij zei. Want Herr Streuer werkt al zo lang in het voetbal, hij is een professional."

Meggle denkt dat Zorniger uitstekend bij FC Twente had gepast. "Ik wens ze succes met een Nederlandse trainer", zegt de zaakwaarnemer. "Jullie filosofie over voetbal is gebaseerd op 4-3-3, de wijze waarop Alex speelt en traint is niet Nederlands. De Red Bull-methode zit in zijn DNA. Hij heeft in Leipzig mede bij de basis gestaan van die groei die deze club doormaakt. Alex heeft behalve in Stuttgart overal waar hij heeft gewerkt succes gehad, in Leipzig, bij FC Bröndby. Weet je, niet iedere trainer in Duitsland is goed, zoals ook niet iedere coach in Nederland dat is. Elke land heeft een paar coaches die verschil maken en Alex Zorniger is er zo een."