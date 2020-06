‘Anderlecht wil voor minder dan vijf miljoen euro zakendoen in Nederland’

Anderlecht heeft zich alsnog gemeld bij PSV voor Derrick Luckassen, zo meldt Voetbal International maandagavond. De Belgische club huurde de 24-jarige verdediger het afgelopen seizoen, maar vond de koopoptie van ruim vijf miljoen euro te hoog. Paars-Wit hoopt nu alsnog voor een lager bedrag zaken te kunnen doen met de Eindhovenaren.

Luckassen heeft nog een doorlopend contract tot aan de zomer van 2022 in het Philips Stadion. De mandekker werd in de zomver van 2017 voor een bedrag van circa vijf miljoen euro overgenomen van AZ, maar hij heeft geen moment aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Luckassen belandde bij PSV op een zijspoor en werd in het seizoen 2017/18 verhuurd aan Hertha BSC, maar kende ook in de Bundesliga weinig succes. In de zomer van vorig jaar maakte hij op huurbasis de overstap naar Anderlecht en daar heeft hij een goede indruk achtergelaten.

Omdat Anderlecht niet van plan is om de koopoptie van meer dan vijf miljoen euro te lichten, zou Luckassen terugkeren bij PSV. Eerder gaf hij in een interview met Het Laatste Nieuws nog aan dat een terugkeer naar Eindhoven voor hem geen optie is, ondanks een doorlopend contract. “Mijn contract bij PSV loopt nog twee jaar door. Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer. Ik heb het daar twee keer geprobeerd en dat is niets geworden. Ik voel me bij PSV niet thuis en ik heb het daar wel gezien”, zei Luckassen.