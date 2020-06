Van der Vaart ziet Van de Beek liever niet transfereren naar ‘echt lastige club’

Rafael van der Vaart waarschuwt Donny van de Beek voor een transfer naar Real Madrid. De voormalig middenvelder speelde tussen 2008 en 2010 zelf in het Santiago Bernabéu en kwam tot 58 optredens in LaLiga. Zijn periode in Madrid was geen onverdeeld succes en Van der Vaart vreest dat Van de Beek evenmin verzekerd zal zijn van een basisplaats. Het lijkt erop dat hij de middenvelder van Ajax het liefst in de Bundesliga ziet voetballen.

"Ik zit er even over na te denken, omdat zijn transfer naar Real Madrid niet van de grond lijkt te komen", reageert Van der Vaart zondagavond bij Studio Sport op de vraag waar Van de Beek het best zou passen. Real Madrid heeft volgens binnen- en buitenlandse media al geruime tijd een akkoord met Ajax over een transfersom; de middenvelder zou enkel nog medisch gekeurd moet worden. Van een overstap naar het Santiago Bernabéu lijkt vooralsnog echter geen sprake. Van de Beek wordt de afgelopen week met name aan Manchester United gelinkt.

In de uitzending zegt Guus Hiddink dat Van de Beek 'heel goed' in Engeland zou passen, maar tafelgenoot Van der Vaart noemt Duitsland. "Bayern München zou ik een heel mooie club voor hem vinden, net als Borussia Dortmund. Real is echt een lastige club. Ik zou het zonde vinden als hij daar niet aan spelen toekomt. Daar hebben we met het Nederlands elftal ook niks aan", geeft hij aan. "Het zou beter voor hem zijn om naar een club te gaan die iets meer gevoel heeft voor spelers en een iets duidelijker idee heeft met hem. Maar zeg jij maar eens ‘nee’ tegen dat mooie witte shirt."

De 23-jarige Van de Beek heeft een contract tot de zomer van 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Manchester United lijkt op dit moment het meest nadrukkelijk te jagen op zijn komst. Duidelijk is dat manager Ole Gunnar Solskjaer op zoek is naar versterking voor het middenveld. Behalve de naam van Van de Beek worden ook Corentin Tolisso van Bayern München en Aaron Ramsey van Juventus genoemd als mogelijke aanwinsten.