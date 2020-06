‘Extreem moedige’ Joshua Zirkzee na zaterdag in voetsporen van legende

Joshua Zirkzee maakt naam bij Bayern München. De aanvaller van negentien jaar schoot het team van Hansi Flick zaterdagavond op voorsprong tegen Borussia Mönchengladbach en daarmee had hij een productief aandeel in de 2-1 overwinning. Zirkzee startte als basisspeler, ook omdat Robert Lewandowski en Thomas Müller een schorsing moesten uitzitten. De statistieken van de Nederlandse tiener mogen er absoluut zijn.

Zirkzee kwam al tot vier doelpunten in zijn eerste acht Bundesliga-duels voor Bayern. Alleen Gerd Müller, een van de beste spitsen ooit, presteerde beter in het shirt van der Rekordmeister. Der Bomber scoorde zevenmaal in zijn eerste acht competitiewedstrijden voor de recordkampioen. Zirkzee had in totaal echter slechts 221 minuten nodig voor zijn eerste vier competitietreffers voor de Beierse topclub.

Na rust kwam Zirkzee, die drie jaar geleden overkwam uit de jeugd van Feyenoord, steeds minder in het spel voor. Hij werd na 77 minuten ook gewisseld. “Het doelpunt is tekenend voor hem. Je ziet ook op de training hoe extreem moedig hij is en hoe hij alles uitprobeert. Maar je merkt ook dat hij nog wat te leren heeft. Daarom is hij er ook. Als coach moet ik spelers als Zirkzee ontwikkelen en beter maken."

Bayern wist voor de aftrap al dat het dit weekend nog niet de achtste landstitel op rij kon vieren. Borussia Dortmund kwam in de middag dankzij een treffer van Erling Braut Haaland in blessuretijd met de schrik vrij tegen Fortuna Düsseldorf: 0-1. Het kampioenschap voor Bayern lijkt echter een kwestie van tijd. Bij een zege dinsdag bij degradatiekandidaat Werder Bremen is de strijd beslist. Een dag later speelt Dortmund in eigen huis tegen FSV Mainz 05.