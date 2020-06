‘Van Dijk duldt met megaverdiensten slechts vier Nederlanders voor zich’

Van alle actieve Nederlandse voetballers heeft Virgil van Dijk gedurende zijn loopbaan het meeste geld verdiend, zo becijfert Quote zaterdag. Het zakentijdschrift publiceert een top elf van de rijkste Nederlandse sporters en Van Dijk is als nummer vijf de hoogst genoteerde voetballer. De 28-jarige mandekker zou in totaal 37 miljoen euro hebben verdiend sinds het begin van zijn carrière.

In de lijst zijn vier andere voetballers opgenomen, die plekken elf, tien, negen en acht innemen. Memphis Depay staat op de elfde plaats. De aanvoerder van Olympique Lyon verdient momenteel naar verluidt 5,5 miljoen euro in Frankrijk en opgeteld bij zijn eerdere salarissen bij PSV en Manchester United zou de balans neerkomen op 26 miljoen euro. Georginio Wijnaldum staat na zijn contracten bij Feyenoord, PSV, Newcastle United en Liverpool op 30 miljoen euro. Klaas-Jan Huntelaar heeft iets meer bij elkaar gespeeld, 31 miljoen euro, maar bevindt zich in tegenstelling tot Wijnaldum in de herfst van zijn carrière. Nigel de Jong Nigel de Jong voegt bij het Qatarese Al-Shahania SC nog de nodige tonnen toe aan zijn totaal en staat op 33 miljoen euro.

‘Van Dijk weigert 310.000 euro per week en zet krabbel onder recorddeal’

Virgil van Dijk kan nog meer gaan verdienen bij Liverpool Lees artikel

Uit de lijst wordt duidelijk dat honkbal en voetbal de meest lucratieve sporten zijn voor Nederlanders. Honkballers Ozhaino Albies (34 miljoen, plek 7), Didi Gregorius (plek 6, 35 miljoen euro), Andrelton Simmons (plek 4, 53 miljoen euro), Kenley Jansen (plek 2, 93 miljoen euro) en Xander Bogaerts (plek 1, 156 miljoen euro) zijn allemaal opgenomen in de lijst. Nummer één Bogaerts is een honkballer uit Aruba die sinds 2013 uitkomt voor de Boston Red Sox. Hij tekende in april 2019 nog een nieuw, zevenjarig contract dat hem 117 miljoen dollar zal opleveren. De enige die een andere sport beoefent dan voetbal en honkbal, is nummer drie Max Verstappen: de Formule 1-coureur zou op 22-jarige leeftijd al een totaal van 65 miljoen euro hebben mogen bijschrijven.

Op dit moment zou Van Dijk jaarlijks 11,5 miljoen euro verdienen. Zijn contract loopt tot medio 2023, maar de verdediger kan op korte termijn wellicht een flinke salarisverhoging tegemoetzien. Vrijdag schreef Football Insider dat de Oranje-international voor vijf seizoenen kan bijtekenen tegen een weekloon van 245.000 euro, ofwel een jaarsalaris van ruim 12,7 miljoen euro. Hij zou daarmee de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis worden. Volgens de berichtgeving had Van Dijk bij Paris Saint-Germain zelfs nog meer kunnen verdienen, circa 310.000 euro op weekbasis, maar heeft hij besloten om op Anfield te blijven.