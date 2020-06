‘Van Dijk weigert 310.000 euro per week en zet krabbel onder recorddeal’

Virgil van Dijk gaat zijn handtekening zetten onder een nieuw vijfjarig contract bij Liverpool, zo verzekeren Engelse media vrijdag. De centrumverdediger gaat bij een krabbel ongeveer 245.000 euro per week verdienen, waardoor hij de best betaalde speler van the Reds ooit wordt. Met het nieuwe salaris gaat de Oranje-international over Mohamed Salah heen (220.000 euro per week).

Football Insider maakte eerder al melding van het aanbod van Liverpool, maar nu zou Van Dijk akkoord zijn gegaan. De 28-jarige verdediger kon naar verluidt ook verkassen naar het geïnteresseerde Paris Saint-Germain, dat deze zomer wilde toeslaan. In Parijs kon Van Dijk volgens de berichtgeving circa 310.000 euro per week verdienen. De stopper heeft echter besloten bij Liverpool te blijven en zijn contract te verlengen.

Speler en club zijn helemaal akkoord, maar pas volgende maand zou er een klap worden gegeven op de deal. Met de overeenkomst wordt Van Dijk volgens Engelse media de best betaalde speler uit de geschiedenis van Liverpool. De aanvoerder van het Nederlands elftal, sinds januari 2018 actief bij Liverpool, ligt momenteel nog tot de zomer van 2023 vast op Anfield.

Football Insider gaf eerder aan dat de Amerikaanse eigenaren van Liverpool de 'kolossale invloed' van de Nederlander binnen de club en de selectie erkennen en groen licht hebben gegeven voor de deal. Met de deal hoopt de grootmacht Van Dijk te verleiden zich de rest van zijn carrière te committeren aan de club. Bij een handtekening komt hij tot medio 2025 onder contract te staan bij de koploper van de Premier League.