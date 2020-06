PSV ziet ook jongste Van Bommel vertrekken uit Eindhoven

In navolging van Mark van Bommel neemt ook zijn jongste zoon Ruben afscheid van Eindhoven. De vijftienjarige jeugdinternational maakte afgelopen seizoen deel uit van PSV Onder-16, maar verkast volgens het Eindhovens Dagblad naar de jeugdopleiding van MVV Maastricht. Technisch directeur Ron Elsen bevestigt zijn komst in gesprek met De Limburger. Van Bommel gaat spelen in de Onder-18 van de Limburgse club.

Zodoende is de familie Van Bommel niet meer vertegenwoordigd bij PSV. De oudste zoon Thomas speelt al voor MVV en behoorde dit seizoen al tien keer tot de wedstrijdselectie in de Keuken Kampioen Divisie. Tot een debuut in het profvoetbal kwam het nog niet voor de defensieve middenvelder. Vader Mark was anderhalf jaar hoofdtrainer hoofdtrainer van PSV, maar vertrok in december na tegenvallende resultaten.

Volgens De Limburger wordt Ruben van Bommel beschouwd als een groot talent. Voordat de coronacrisis uitbrak, werd hij opgeroepen voor een trainingsstage bij Oranje Onder-16. Hij speelde zeven jaar in de jeugdopleiding van PSV. Een contract had hij nog niet in Eindhoven. Vanaf volgend seizoen zal hij aansluiten bij MVV Onder-18.