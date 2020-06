‘Scheiding kost Dirk Kuyt miljoenen; Gertrude in één klap multimiljonair’

Dirk Kuyt maakte eerder deze week bekend dat hij en zijn vrouw Gertrude na een huwelijk van zeventien jaar gaan scheiden. Doordat het stel in gemeenschap van goederen is getrouwd, raakt de oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool een fors bedrag kwijt aan zijn toekomstige ex-vrouw. Weekend berekende het vermogen van Kuyt en meldt dat hij miljoenen gaat verliezen.

Doordat de twee in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moeten bij de scheiding alle bezittingen gelijk worden verdeeld. Tijdens zijn voetbalcarrière speelde Kuyt volgens Quote een bedrag van ongeveer 26 miljoen euro bij elkaar. Het is echter de vraag hoeveel van die miljoenen nog over zijn. Een deel van het vermogen werd geïnvesteerd in hun luxe villa in Noordwijk, waarvan de waarde op circa zes miljoen euro wordt geschat.

Privé onthult nieuwe liefde Dirk Kuyt één week na breuk met Gertrude

Lees artikel

“Als hij het niet uitgegeven heeft en het belastingtechnisch slim heeft gedaan, betekent dit dat er straks zo'n dertien miljoen euro op Gertrude's bankrekening wordt bijgeschreven”, schrijft Weekend. Gertrude zou bovendien nog aanspraak kunnen maken op alimentatie. Het paar was in totaal 22 jaar samen.

De Telegraaf schreef deze week dat het vuur van hun relatie langzaamaan doofde, zonder dat er een splijtzwam was. In het bijzijn van Gertrude vertelde Kuyt aan zijn vier kinderen, dochter Noëlle, en zonen Roan, Jorden en Aidan, dat hun ouders uit elkaar gaan.