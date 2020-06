Privé onthult nieuwe liefde Dirk Kuyt één week na breuk met Gertrude

Vorige week werd bekend dat Dirk Kuyt na een relatie van 22 jaar gaat scheiden van zijn partner Gertrude. De 39-jarige oud-international sprak van ‘de zwaarste periode uit zijn leven’, maar lijkt niet veel tijd nodig te hebben om door te schakelen. Weekblad Privé pakt donderdag namelijk uit met het verhaal dat Kuyt alweer een nieuwe liefde aan de haak heeft geslagen: de 36-jarige Nathalie Barnhoorn, een actief raadslid voor het CDA in Noordwijk.



Vorige week erkende Kuyt in gesprek met De Telegraaf dat hij en Gertrude na 22 jaar uit elkaar gaan. De oud-aanvaller van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe constateerde dat hij na zijn actieve spelerscarrière ‘roofbouw heeft gepleegd’ op zichzelf en zijn gezin. "Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust. Ik heb veel mensen blij willen maken, ik wilde zoveel mogelijk vrienden en familieleden mee laten genieten", zo liet hij optekenen.



Kuyt was tijdens zijn loopbaan veel op pad en had het gevoel dat hij iedereen om zich heen moest laten delen in zijn successen als prof. Het was in Liverpool, Istanbul, maar ook met zijn villa in Noordwijk 'alsof elk huis werd uitgezocht of gebouwd voor al die mensen om hem heen', zo schreef De Telegraaf. "Maar in die drukte verdronk Kuyt." Na zijn loopbaan zijn veel van zijn vrienden plots weggevallen. "Ook dat is een levensles. Ik dacht altijd dat iedereen mijn vriend was. Maar het aantal echte vrienden tel je op de vingers van een hand", aldus de trainer van Feyenoord Onder-19.



Kuyt kreeg vier kinderen met Gertrude: dochter Noëlle, en zonen Roan, Jorden en Aidan. De oud-international sprak van een 'verdrietige situatie', maar heeft ogenschijnlijk weinig tijd nodig om het verdriet te verwerken. Volgens Privé loopt Kuyt inmiddels gewoon alweer samen over straat met zijn nieuwe vlam Nathalie en is hun verliefdheid absoluut geen geheim.