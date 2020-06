AZ volgt voorbeeld van Ajax en PSV met ingreep tijdens ‘complexe situatie’

Net als onder meer Ajax en PSV voert ook AZ tijdens de coronacrisis een tijdelijke salarisverlaging in, zo maakt de Alkmaarse club donderdag wereldkundig. De maatregel geldt niet alleen voor de A-selectie van trainer Arne Slot, want ook de technische staf en de directie van AZ is bereid om de komende periode een gedeelte van het jaarsalaris in te leveren. Over exacte bedragen worden verder geen mededelingen gedaan.

Het collectieve advies van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de CBV (Coaches Betaald Voetbal) en de spelersvakbonden ProProf en VVCS aan de profclubs in Nederland ligt ten grondslag aan de beslissing van AZ om een tijdelijke korting op het salaris door te voeren. Voornoemde partijen hopen 35 miljoen euro te besparen tijdens de coronacrisis. AZ houdt de maatregel in stand zolang er wedstrijden zonder publiek worden afgewerkt in de Eredivisie.

"De gesprekken die we hierover met de spelersraad en staf gevoerd hebben, zijn goed verlopen" verduidelijkt algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Iedereen snapt de noodzaak en urgentie van dit tijdelijke salarisoffer. Deze maatregelen moeten er, samen met de overweldigende steun van onze seizoenkaarthouders, voor zorgen dat we met elkaar goed uit deze complexe situatie komen. We merken dat er grote loyaliteit is richting onze club is. Daar zijn we iedereen heel erg dankbaar voor."

Aanvoerder Teun Koopmeiners staat volledig achter de beslissing van AZ om over te gaan op een tijdelijke salarisverlaging. "In goede tijden hebben we laten zien dat we voor elkaar klaar staan. Ook in mindere tijden voelen wij ons als spelersgroep verantwoordelijk om de club te helpen", benadrukt de middenvelder. "Het zijn onzekere tijden voor iedereen, van supporters tot sponsors en de mensen die werken bij AZ. Het is mooi om te zien dat alle spelers bereid zijn om de club financieel te ondersteunen."