Ryan Gravenberch maakt einde aan geruchten met nieuw Ajax-contract

Ryan Gravenberch heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De talentvolle middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA, zo hebben de Amsterdammers donderdag bekendgemaakt. De vorige verbintenis van het achttienjarige talent liep af in de zomer van 2021.

Ajax wilde het contract van Gravenberch al langer verlengen, maar een akkoord bleef lange tijd uit. Hierdoor werd de cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiola door Italiaanse media in verband gebracht met diverse Italiaanse clubs. Onder meer AS Roma en Lazio hadden hem naar verluidt graag naar Italië gehaald. "Mij werd de laatste vaak gevraagd wat ik ging doen, maar ik heb de mensen om mij heen altijd gezegd, dat ik wilde blijven. Ajax heeft mij als kleine jongen opgepikt en ik speel hier nu tien jaar. Dan wil je niet zomaar weg", zegt hij in een interview met een clubkanaal.

Gravenberch: 'Wilde altijd al bij Ajax blijven'

Gravenberch kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en maakte op 23 september 2018 zijn debuut in het eerste elftal. Tijdens de met 3-0 verloren wedstrijd tegen PSV werd hij door trainer Erik ten Hag als invaller binnen de lijnen gebracht. Met 16 jaar en 130 dagen werd hij de jongste Ajax-debutant ooit. De teller staat inmiddels op veertien officiële wedstrijden voor Ajax 1 en daarin was hij drie keer trefzeker.

Het is het tweede nieuwe contract dat directeur spelerszaken Marc Overmars deze week uitdeelt. Woensdag maakte Ajax bekend dat de aflopende verbintenis van de talentvolle verdediger Liam van Gelderen is verlengd tot medio 2023. Van Gelderen speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.