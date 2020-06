‘FC Twente ziet aanvoerder na veertien jaar transfer binnen Eredivisie maken’

Peet Bijen gaat FC Twente komende zomer verlaten. De Telegraaf weet te melden dat de 25-jarige verdediger donderdag zijn handtekening gaat zetten onder een verbintenis bij ADO Den Haag. Bijen was in Enschede in het bezit van een aflopend contract en kon dat alleen tegen een behoorlijk lager salaris verlengen.

Het betekent dat er na veertien jaar een einde lijkt te komen aan het huwelijk tussen Bijen en FC Twente. De verdediger kwam op zijn elfde in de jeugdopleiding van de club uit Enschede terecht en maakte in april 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Bijen kwam tot totaal 144 wedstrijden voor FC Twente en droeg afgelopen seizoen meer dan geregeld de aanvoerdersband in het elftal van trainer Gonzalo García.

Er zou nog een gesprek op de rol staan tussen Bijen en de nieuwe technisch directeur Jan Streuer, maar het was al duidelijk dat de verdediger behoorlijk moest inleveren om eventueel bij FC Twente te blijven. De voormalig jeugdinternational zou nu kiezen voor een stap binnen de Eredivisie, aangezien hij op het punt staat om zijn handtekening te zetten onder een contract bij ADO Den Haag.

In de Hofstad is Bijen na Emilio Estevez (overgekomen van York 66) en Kees de Boer (overgekomen van Swansea City) de derde versterking. Bij ADO, dat het beëindigde Eredivisie-seizoen besloot op een zeventiende plaats, komt Aleksandar Rankovic vanaf volgend seizoen aan het roer te staan. De Serviër wordt als trainer de opvolger van Alan Pardew, die de afgelopen maanden bij ADO werkte.