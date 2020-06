Jasper Cillessen voelde zich eenzaam: ‘Was bang dat ze het niet zou redden’

Jasper Cillessen maakte tijdens de coronacrisis een eenzame periode door. De doelman van Valencia verbleef volledig afgezonderd in het strenge Spaanse lockdownregime, terwijl zijn oma in Nederland het virus opliep. "Nogal schrikken, want de moeder van mijn vader is niet meer de jongste", zegt Cillessen tegenover De Telegraaf over zijn grootmoeder van 88 jaar.

"Ze kreeg de dag na haar 88ste verjaardag heel hoge koorts en is naar het ziekenhuis gebracht. Na twee weken mocht ze gelukkig weer naar huis. Ze is nu weer thuis, klachtenvrij", vertelt Cillessen, die vreesde voor het leven van zijn oma. "Ik was vooral heel bang dat ze het niet zou redden en ik in dat geval door de lockdown in Spanje niet naar de uitvaart zou kunnen. Daarom hoopte ik ook dat mijn ouders gespaard zouden blijven. Normaal zit je op twee uurtjes vliegen afstand, nu kon ik met geen mogelijkheid weg. Ik voelde me super eenzaam."

Voor Cillessen was de lockdownperiode dan ook erg zwaar. "Sinds anderhalf jaar ben ik weer single, dus ik voelde me letterlijk alleen. En opgesloten, want we mochten de eerste drie weken niet eens naar buiten om boodschappen te doen. Gelukkig had ik een grote voorraad in huis en stonden er in de koelkast nog volop maaltijden die mijn moeder het weekeinde daarvoor voor me had gemaakt." Toch raakte de voorraad van de 31-jarige goalie uitgeput. "En daarom heb ik contact met de club opgenomen. Ik mocht boodschappen doen, maar wel met een mondmasker op en handschoenen aan. De handschoenen die ik normaal als keeper aan heb, zitten een stuk beter. Daarna heeft Valencia overigens voor een maaltijdbezorgservice gezorgd."

Cillessen speelde op 19 februari in Milaan de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Valencia (4-1), een van de wedstrijden die later werd aangeduid als 'coronabrandhaard'. Ook de return van 18 maart (3-4 voor Atalanta) kwam later coronagerelateerd in het nieuws, omdat Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini toegaf besmet op de bank te hebben gezeten. Cillessen, die zelf coronavrij bleef, schrok van het nieuws, maar is niet boos op Gasperini. "Boos is niet het goede woord, maar het is wel apart dat hij met het virus gewoon op de bank zat. Hij kan hebben gedacht dat hij alleen een verkoudheid had, maar in die periode was het wel zo slim geweest om even te testen. Het siert hem wel dat hij nu het boetekleed aantrekt en zegt dat hij destijds besmet was. Dat had hij ook niet kunnen doen."