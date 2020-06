Perez verbijsterd om toptransfer: ‘Ik vind hem geen speler voor dat niveau’

Mark Diemers wordt naar verwachting de eerste zomeraanwinst van Feyenoord. De aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard geeft de Rotterdamse club volgens onder meer het Algemeen Dagblad de voorkeur boven FC Groningen. Het betekent voor Diemers persoonlijk een toptransfer, maar Kenneth Perez betwijfelt of de 26-jarige creatieveling het niveau heeft om aan te haken bij Feyenoord.

Diemers kan terugkijken op een geslaagd seizoen in dienst van Fortuna Sittard. De Limburgers eindigden de voetbaljaargang in de Eredivisie op een zestiende plaats; Diemers zelf was in 26 competitiewedstrijden goed voor 7 doelpunten en 4 assists. Toch is Perez er niet van overtuigd dat hij een versterking is voor Feyenoord. "Nogal verrassend, want ik vind hem helemaal geen speler voor dat niveau", zegt de Deense analist op de website van FOX Sports over de naderende overgang van Diemers naar De Kuip.

Perez plaatst openlijk vraagtekens bij het technische beleid van Feyenoord. "Ik vind het bijzonder dat ze nu naar dit niveau spelers kijken en niet naar een hoger segment. Ik denk dat FC Groningen beter bij hem past. Ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord beter van hem wordt", vervolgt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax zijn betoog over Diemers. "De stap van Fortuna naar Feyenoord is groot, al is het misschien nog nooit zo klein geweest als nu."

Het contract van Diemers bij Fortuna Sittard loopt nog één jaar door, waardoor Feyenoord ook nog een transfersom zal moeten betalen voor hem. Volgens Perez was Bryan Linssen een betere optie geweest voor de Rotterdammers, maar de aanvaller zag na gesprekken met de clubleiding van Feyenoord uiteindelijk af van een transfervrije overstap van Vitesse. "Linssen leek mij een veel betere optie en Feyenoord hoefde geen transfersom voor hem te betalen", aldus Perez.