Jack van Gelder: ‘Ze hebben bij Ajax nooit meer naar een keuring gevraagd'

Real Madrid heeft Ajax en Donny van de Beek al lange tijd niet meer over een transfer gesproken, zo claimt Jack van Gelder. De middenvelder wordt sinds afgelopen weekeinde in verband gebracht met Manchester United, maar dat zijn volgens de presentator van Ziggo Sport ‘een beetje canard-verhalen’. Van Gelder ging bij Paniekvoetbal! dieper in op de toekomst van de Oranje-international.

“Vorig jaar zomer heeft Real Madrid contact opgenomen met Ajax en heeft er toen wetenschap van genomen dat er een bedrag van 50 à 55 miljoen euro nodig was om Van de Beek ná dit seizoen naar Madrid te halen”, benadrukte Van Gelder. “Dat was geen probleem. De clubs kwamen er op die manier wel uit en Van de Beek kwam er ook wel uit met Real Madrid.”

Hoewel alle partijen op een lijn leken te zitten, kwam er toch een kleine kink in de kabel. “Real Madrid had een medische keuring aangekondigd in september. En daarna nog een keer een medische keuring. Maar Real Madrid is er helemaal nooit meer op teruggekomen. Dus: Real Madrid heeft geïnformeerd bij Ajax, ze zijn er in principe uit over de prijs en zijn er in principe ook uit met Van de Beek. Maar daarna is het windstil. Ze hebben nooit meer gevraagd naar een keuring.”

De coronacrisis speelt geen enkele factor van belang, zo benadrukt Van Gelder. “Alsof je in september al wist dat corona zou komen... Het kan zijn dat ze er nog op terugkomen, als Paul Pogba bijvoorbeeld niet naar Real Madrid gaat, maar op dit moment is er niets aan de hand. Het verwijzen naar corona is totale onzin. Nu wordt er geroepen dat Manchester United Real te snel kan af zijn, maar er is geen enkele zekerheid vanuit Madrid. De signalen dat Real Madrid snel moet zijn, worden denk ik ook een beetje ingegeven door het kamp Van de Beek om de druk een beetje te vergroten. Maar zeg nooit, nooit.”

“Op dit moment staat Real Madrid echter niet vooraan in de rij. Anders hadden ze die keuring vorig jaar september laten plaatsvinden.” Van Gelder erkent wel dat Manchester United en Ajax inmiddels contact hebben gehad over de voorwaarden van een eventuele transfer van Van de Beek. Volgens de laatste berichten uit Engeland is de Premier League-club niet van zins om meer dan veertig miljoen euro op tafel te leggen. Het huidige contract van de middenvelder loopt nog twee jaar door.

Marca verzekerde maandagavond laat dat de coronacrisis wel degelijk een van de redenen is dat Real Madrid op dit moment niet van plan is om spelers te kopen voor komend seizoen. De vermeende interesse in talenten als Kai Havertz, Eduardo Camavinga en Erling Braut Haaland is volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje op een laag pitje gezet en het doel is om in de zomer enkele grootverdieners tegen een goede prijs van de hand te doen.