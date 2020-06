‘Ik had het moeilijk omdat mensen zeiden dat ik met zijn dochter had geslapen’

Wilfried Zaha heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de geruchten dat hij, als speler van Manchester United, met de dochter van David Moyes heeft geslapen. De nu sterspeler van Crystal Palace maakte in 2013 de overstap naar Old Trafford en was in de voorbereiding een van de uitblinkers van the Mancunians. De veelbelovende start ten spijt, Moyes liet Zaha veelal buiten de wedstrijdselecties toen het seizoen daadwerkelijk van start ging.

Op sociale media deed toentertijd massaal het gerucht de ronde dat Zaha een kortstondige relatie met Lauren Moyes had gehad én dat vader David Moyes, die destijds ook nieuw bij de club was, de aanvaller om die reden plotseling links liet liggen. In gesprek met oud-voetballer Rio Ferdinand, voor The Locker Room, hekelt Zaha het feit dat hij er alleen voor stond toen de geruchtenstroom aansterkte. “Niemand van de club vertelde mij wat ik moest doen en ik wist ook helemaal niet wat ik moest doen.”

“Ik weet nog dat ik op Twitter iets als silly rumours publiceerde omdat het echt uit de hand was gelopen en ik vond dat ik moest reageren”, vervolgde Zaha, die na een half jaar aan Cardiff City werd uitgeleend en vervolgens nooit meer voor Manchester United zou spelen. “De media-afdeling van Manchester United stuurde me vervolgens een bericht dat ik niet op die manier had moeten reageren. Dan vind ik dat je als club mij niet hebt geholpen. Ik stond er alleen voor. Ik had het moeilijk omdat mensen zeiden dat ik met de dochter van de manager had geslapen en ik daarom niet speelde.”

“Het geinige is: de geruchtenstroom duurde zo lang dat ik op een gegeven moment zelf begon af te vragen of de manager niet eens langs zou komen om hierover te praten. Het is werkelijk belachelijk, echt waar. Zelfs vandaag de dag zijn er nog mensen die denken dat dit waar is, terwijl ik zijn dochter nooit heb ontmoet”, benadrukte Zaha in gesprek met zijn voormalig ploeggenoot.

Zaha, nu 27 jaar, kwam uiteindelijk maar tot vier optredens voor Manchester United: hij maakte zijn debuut in de Premier League zelfs pas in december 2013. Na zijn uitleenbeurt aan Cardiff City werd hij medio 2014 uitgeleend aan ex-werkgever Crystal Palace, dat ruim een half jaar later tot definitieve overname overging. De Ivoriaans international ondertekende in augustus 2018 een nieuw contract voor vijf seizoenen.