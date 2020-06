Youri Mulder en Jan van Halst smullen: ‘Hij is de ideale speler voor Ziyech’

Youri Mulder heeft hoge verwachtingen van de samenwerking tussen Timo Werner en Hakim Ziyech bij Chelsea. The Blues versterkten zich tegen een bedrag van veertig miljoen euro reeds met de buitenspeler van Ajax en hebben volgens BILD goede papieren om ook de spits van RB Leipzig binnen te halen. Werner heeft een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract staan en dat bedrag lijkt voor Chelsea geen onoverkomelijk probleem te vormen.

Bij Paniekvoetbal op Ziggo Sport wordt vrijdagavond alvast vooruitgelopen op de mogelijke miljoenendeal. "Wat een transfer is dat, zeg. Chelsea doet met zo'n voorhoede echt een gooi naar het kampioenschap", voorspelt analist Jan van Halst. Mulder noemt Werner de 'ideale speler voor Ziyech'. "Wat dat betreft heeft Chelsea het goed gedaan. Werner komt een beetje van de linkerkant en gaat diep. Ziyech kan vanaf rechts naar binnen draaien en kan zijn ballen met het linkerbeen geweldig kwijt op Werner."

Timo Werner geeft vervolg aan geweldig seizoen

Er zijn meerdere varianten denkbaar van de toekomstige voorhoede van Chelsea, mocht de Duitser inderdaad de oversteek naar Londen maken. Zo zou Werner op de linkerflank kunnen plaatsnemen in een 4-3-3-systeem met Ziyech op rechts en Tammy Abraham in de spitspositie. Ook kan Frank Lampard kiezen voor een 4-2-3-1-formatie met Werner als centrumspits, Mason Mount als nummer 10 en Christian Pulisic samen met Ziyech op de flanken. Verder zou Ziyech als nummer 10 kunnen opereren, achter spitsenduo Werner en Abraham. Dit seizoen kiest Lampard voor afwisselende voorhoedes; op 8 maart, tijdens het laatste competitieduel (4-0 zege op Everton), stonden Pedro, Olivier Giroud en Willian voorin.

Werner, die ook in de belangstelling van Liverpool stond, noteerde dit seizoen 25 doelpunten en 7 assists in 29 competitieduels voor RB Leipzig. In de topscorerslijst van de Bundesliga hoeft hij alleen Robert Lewandowski (29 doelpunten voor Bayern München) voorrang te verlenen. De 24-jarige aanvaller speelde dit seizoen doorgaans als centrumspits. Hij werd dit seizoen echter ook driemaal opgesteld als linksbuiten. In zijn laatste wedstrijd, maandag tegen 1. FC Köln (2-4 zege), stond Werner als linkerschaduwspits kort achter Patrik Schick. In dat duel scoorde Werner eenmaal.