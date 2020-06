Dortmund-zestal berispt na knipbeurt door ‘Fresh Prince The Barber’

Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Thorgan Hazard, Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou zijn op het matje geroepen door hun werkgever Borussia Dortmund vanwege een knipbeurt door sterrenkapper Winnie Nana Karkari. Vorige week donderdag werd de kapper uitgenodigd door het zestal en de aanwezigen hielden zich hierbij niet aan de coronaregels.

De Bundesliga is de eerste grote Europese competitie die is weer hervat, maar wel onder strenge voorwaarden. Dat de spelers van Dortmund de regels hebben overtreden heeft dan ook voor ophef gezorgd in Duitsland. Op de foto’s, die gepubliceerd zijn door BILD, is te zien dat geen van allen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt. Niemand draagt een mondkapje en Karkari heeft geen handschoenen aan, wat in overtreding is met de richtlijnen van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot het coronavirus.

Reporta BILD que Sancho, Akanji, Guerreiro, Witsel, Hazard y Zagadou fueron visitados el pasado jueves por el peluquero Winnie Nana Karkari, más conocido como 'Fresh Prince The Barber'. Una de las normas de higiene es no recibir visitas. Y en las fotos aparece sin mascarilla. pic.twitter.com/zCWWKnc42W — Juanma Romero (@Guardiolato) June 3, 2020

Borussia Dortmund heeft inmiddels gereageerd op het incident: “Het is vrij gebruikelijk dat onze jongens zich na al die maanden laten knippen. Maar het is duidelijk een no-go, van beide kanten, om geen mondkapje te dragen. We zullen onze spelers dat opnieuw zeer duidelijk maken. De kapper zal ook vraagtekens moeten zetten bij zijn gedrag.”

Karkari, die de bijnaam Fresh Prince The Barber draagt, is zich overigens van geen kwaad bewust. Hij geeft aan dat hij wel een mondkapje en handschoenen droeg, maar dat hij deze had afgezet voor de foto’s. “Ik heb alle hygiëneregels zeer strikt gevolgd”, benadrukt hij. Het zestal wordt op korte termijn getest om uit te sluiten dat een van hen besmet is geraakt met het coronavirus.