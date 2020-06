‘Tottenham Hotspur lijkt kansloos met curieus voorstel aan Vertonghen’

Jan Vertonghen kan zijn aflopende contract bij Tottenham Hotspur met een maand verlengen, zo verzekert Het Nieuwsblad. In de Premier League wordt ook na 30 juni gespeeld, waardoor de clubs is verzocht om de zaken rondom aflopende verbintenissen vóór 23 juni te regelen. De verwachting is echter niet dat Vertonghen ingaat op het enigszins opmerkelijke aanbod van Tottenham.

De inmiddels 33-jarige verdediger zet naar verluidt in op een avontuur bij een andere club, nu the Spurs niet van plan zijn om de routinier een meerjarig contract voor te leggen. De kans is hierdoor zeer groot dat Vertonghen de Londense club na acht seizoenen de rug toekeert. ESPN meldde onlangs dat de mandekker alleen akkoord gaat met een nieuw tweejarig contract bij Tottenham, met een weeksalaris van 80.000 euro per week. Naar verluidt wil voorzitter Daniel Levy niet ingaan op voornoemde eisen.

Bovengenoemd medium bracht Vertonghen tevens in verband met Real Betis, dat geen problemen ziet in de salariseisen van de geroutineerde verdediger. Voor de 118-voudig international van België zou een tweejarige verbintenis ter waarde van zes miljoen euro klaarliggen. Vertonghen zou in dat geval na sterspeler Nabil Fekir de absolute grootverdiener worden in het Benito Villamarín. Volgens verschillende buitenlandse media wordt hij ook gevolgd door clubs uit de Premier League en Serie A.

Vertonghen werd in 2012 voor twaalf miljoen euro overgenomen van Ajax en de Belg groeide in Noord-Londen al snel uit tot een vaste waarde in de defensie. In de laatste twee seizoenen kwam hij tot ’slechts’ 41 van de mogelijke 67 wedstrijden in de Premier League. Manager José Mourinho maakt in het hart van de defensie doorgaans gebruik van Toby Alderweireld en Davinson Sanchéz. Vertonghen kwam in acht seizoenen tijd tot 14 doelpunten en 7 assists in 311 optredens namens Tottenham. In 2019 stond de verdediger in de finale van de Champions League, door Liverpool met 0-2 gewonnen.