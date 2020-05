SC Heerenveen neemt definitief afscheid van ‘uitstekende voetballer’

De wegen van Jordy Bruijn en sc Heerenveen scheiden definitief. De Friezen en NEC maken zaterdag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de 23-jarige middenvelder met ingang van volgend seizoen voor de Nijmegenaren uitkomt. Bruijn speelde eerder tussen januari en juni 2019 al op huurbasis voor NEC. De geboren Amsterdammer heeft zich voor drie seizoenen aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

“Jordy is een uitstekende voetballer maar de concurrentie op ons middenveld is groot. In Nijmegen hoopt hij aan meer speeltijd toe te komen. Dat is hem ook gegund. We wensen Jordy dan ook heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière”, reageert technisch manager Gerry Hamstra op de website van Heerenveen. Bruijn laat via de kanalen van NEC optekenen blij te zijn met zijn terugkeer: “Ik zat in een lastige fase, met weinig speelminuten, toen ik hier afgelopen seizoen tekende. Dus toen ik enkele maanden terug van de interesse van NEC hoorde, wilde ik graag terugkeren om de club te helpen.”

“De komende jaren gaan we er alles aan doen om beter te worden en de club terug te brengen naar waar het hoort, de Eredivisie”, stelt hij. Algemeen directeur Wilco van Schaik toont zich eveneens opgetogen over de deal: “Jordy is een zeer veelzijdige middenvelder die al heeft bewezen een belangrijke speler voor ons te kunnen zijn. We hadden een middenvelder nodig die ervoor zorgt dat een elftal aan het voetballen kan komen en met zijn ervaring zijn wij ervan overtuigd dat hij die voorwaarde gaat inlossen.”

“We hebben Jordy het hele jaar gevolgd en hebben er vervolgens alles aan gedaan om hem aan te trekken. We zijn heel trots dat dit is gelukt en willen daarbij een dankwoord uitspreken aan sc Heerenveen voor hoe zij zich tijdens de onderhandelingen hebben opgesteld.” Bruijn heeft uiteindelijk vier jaar onder contract gestaan bij Heerenveen, dat hem in de zomer van 2016 oppikte bij Jong Ajax. In het afgelopen seizoen kwam hij zeventien keer in actie in de Eredivisie en wist hij eenmaal te scoren.