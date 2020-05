Lionel Messi na vier jaar van troon gestoten als bestbetaalde sporter

Lionel Messi is niet langer de bestverdienende sporter ter wereld, zo blijkt uit cijfers die Forbes bekendmaakt. Volgens het zakenblad is tennisser Roger Federer met een jaarinkomen van 95,6 miljoen euro nu de bestbetaalde sporter. Messi is met 93,5 miljoen euro ook niet de nummer twee, want de Argentijn moet nu ook zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo (94,4 miljoen euro) voor zich dulden.

Forbes komt jaarlijks met een top 100 van de bestbetaalde sporters op aarde. Daarbij gaat het om het totaal gegenereerde inkomen in een jaar, dus salarissen inclusief bonussen en inkomsten uit commerciële activiteiten. Messi mocht zich de afgelopen vier jaar de nummer één van de lijst noemen, maar wordt nu ingehaald door Federer en Ronaldo. Het is voor het eerst dat Federer aan kop gaat.

Top 10 bestbetaalde sporters (Forbes)

Sporter Sport / club Inkomen 1. Roger Federer Tennis 95,6 miljoen euro 2. Cristiano Ronaldo Voetbal / Juventus 94,4 miljoen euro 3. Lionel Messi Voetbal / Barcelona 93,5 miljoen euro 4. Neymar Voetbal / Paris Saint-Germain 85,4 miljoen euro 5. LeBron James Basketbal / LA Lakers 79,3 miljoen euro 6. Stephen Curry Basketbal / Golden State Warriors 66,8 miljoen euro 7. Kevin Durant Basketbal / Brooklyn Nets 57,4 miljoen euro 8. Tiger Woods Golf 56,9 miljoen euro 9. Kirk Cousins American Football / Minnesota Vikings 54,4 miljoen euro 10. Carson Wetz American Football / Philadelphia Eagles 53,1 miljoen euro

Het verval van Messi kan volgens het Amerikaanse blad verklaard worden door de coronacrisis. De aanvaller moet bij Barcelona liefst zeventig procent van zijn salaris inleveren, als gevolg van de doorgevoerde ERTE-regeling bij de club. Ook Cristiano Ronaldo levert in bij Juventus, maar niet in de orde van grootte van zijn Argentijnse rivaal. Ook Federer wordt minder getroffen volgens Forbes, hoewel het tennisseizoen sinds half maart stilligt.

Met Neymar op plek vier staan er drie voetballers in de top 10. De sterspeler van Paris Saint-Germain wordt geschat op een jaarsalaris van 85,4 miljoen euro. Verder staan er drie basketballers uit de NBA in de lijst, twee American Footballers uit de NFL, en met Tiger Woods één golfer. Bij de honderd bestbetaalde sporters zit geen enkele Nederlander.