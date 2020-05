‘Rare gozer’ Mario Balotelli staat wéér voor transfer: ‘We zijn teleurgesteld’

Het lijkt erop dat Mario Balotelli komende zomer opnieuw een transfer gaat maken. De 29-jarige spits speelt sinds dit seizoen in het shirt van Brescia, maar staat na een jaar alweer voor een vertrek bij de huidige hekkensluiter van de Serie A. Brescia-voorzitter Massimo Cellino laat in het programma Qui Studio a Voi Stadio van TeleLombardia weten dat de ‘gedachten van Balotelli niet langer bij zijn huidige werkgever zijn'.

Eerder op de dag werd er in Italiaanse media gespeculeerd over een vertrek van Balotelli bij Brescia. De flamboyante spits kwam dinsdag niet opdagen bij een training, vanwege vermeende buikklachten. Volgens La Gazzetta dello Sport was de onaangekondigde absentie van Balotelli voor de clubleiding van Brescia een reden om de gesprekken over de ontbinding van zijn contract te starten. “Ik probeer een rechtszaak te voorkomen en de zaak rond Balotelli is uit zijn verband getrokken, omdat er geen voetbal is en mensen niks anders hebben om over te praten”, zo laat Cellino weten.

“Hij is een rare gozer, zijn gedachten zijn niet langer bij ons en ik ga er vanuit dat hij vertrekt. Dat is niet per se anders dan hij tot dusver in zijn carrière heeft gedaan, hij is een beetje anarchistisch. Zijn contract (dat nu nog loopt tot medio 2022, red.) wordt automatisch beëindigd als we degraderen, dus naar alle waarschijnlijkheid is hij komende zomer transfervrij”, vervolgt de preses van Brescia. Zijn club is momenteel de hekkensluiter in de Serie A en moet bij een eventuele hervatting negen punten goedmaken in twaalf wedstrijden om nog handhaving te realiseren. Onlangs werd de naam van Balotelli in verband gebracht met onder meer Galatasaray en Vasco da Gama.

“Onze vorige trainer Eugenio Corini gaf om hem, hij stond toe dat hij af en toe te laat kwam en enkele trainingen op een laag tempo deed. Wij zijn teleurgesteld, misschien is hij dat ook. We hebben Balotelli niet binnengehaald als pr-stunt, want we geloofden echt dat hij een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren op het veld. Ik dacht dat hij voor zichzelf iets nieuws kon creëren in Brescia”, besluit Cellino. Balotelli, die eerder uitkwam voor achtereenvolgens Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice en Olympique Marseille, was dit seizoen namens Brescia goed voor vijf doelpunten in negentien wedstrijden.