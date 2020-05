‘‘Deadline day’-aankoop dreigt tegen wens Arteta in bij Arsenal te vertrekken’

De samenwerking tussen David Luiz en Arsenal dreigt beperkt te blijven tot slechts een seizoen. Sky Sports meldt woensdagmiddag dat in tegenstelling tot eerdere geruchten, de ervaren Braziliaan afgelopen zomer geen tweejarig contract heeft getekend bij the Gunners. Luiz zette destijds zijn krabbel onder een verbintenis voor slechts een jaar, waardoor de wegen van Arsenal en de 33-jarige verdediger na dit seizoen normaal gesproken weer scheiden.

De doorgaans goed ingevoerde sportzender voegt toe dat er op dit moment geen gesprekken in de agenda staan over een verlenging van Luiz’ eind volgende maand aflopende contract. De routinier werd vorig jaar op deadline day van de zomerse transferperiode voor negen miljoen euro losgeweekt bij stadsgenoot Chelsea. Manager Mikel Arteta en technisch directeur Edu willen Luiz volgens de berichtgeving graag aan boord houden, terwijl de verdediger zelf aan vrienden zou hebben laten weten in Londen te willen blijven.

Het is echter niet duidelijk of Arsenal in staat is om Luiz een nieuw contract aan te bieden: de club wil vanwege de komst van recordaankoop Nicolas Pépé vorig jaar, het opnieuw mislopen van Champions League-miljoenen en de coronacrisis aankomende zomer de hand op de knip houden. Arteta deed tijdens veertien van de vijftien wedstrijden waarbij hij tot nu toe aan het roer heeft gestaan een beroep op Luiz.

De 56-voudig international van de Goddelijke Kanaries liet eerder deze maand overigens doorschemeren op termijn terug te willen keren naar Benfica, zijn eerste Europese club: “Ik heb altijd gezegd dat ik mijn loopbaan daar graag wil afsluiten. Ik houd van Benfica. Het is mijn droom om in hun kleuren het veld van het Estádio da Luz op te stappen”, mijmerde hij onlangs in gesprek met SporTV