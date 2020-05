‘Ajax jaagt op talent van 1.91 meter ter waarde van vijftien miljoen’

Ajax heeft een oogje op Bruno Fuchs, zo claimt het Braziliaanse Revista Colorada dinsdag. De 21-jarige centrale verdediger van SC Internacional zou al sinds 2018 op de radar van de Amsterdammers staan. Ajax zal de stopper niet gemakkelijk kunnen inlijven, daar verschillende Europese topclubs zouden azen op het 21-jarige talent.

Naast de Eredivisionist zouden AC Milan, Arsenal, Manchester City en AS Monaco de verdediger eveneens op het lijstje hebben staan. Fuchs ligt bij de Braziliaanse club nog tot de zomer van 2023 vast, waardoor men een flink transferbedrag kan eisen bij een eventuele overgang. Naar verluidt verlangt Internacional ongeveer vijftien miljoen euro in ruil voor de diensten van Fuchs.

De jeugdinternational van Brazilië, volgens Transfermarkt 1.91 meter lang, heeft nog niet veel ervaring opgedaan bij de hoofdmacht van Internacional. Tot op heden kwam Fuchs tot veertien wedstrijden voor het eerste elftal. Het is overigens niet de eerste keer dat Ajax in de afgelopen tijd wordt gelinkt aan een talent uit Brazilië.

Vorige week werd de interesse van Ajax in de 22-jarige middenvelder Matheus Henrique gemeld. De club zou zelfs al geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van het talent van Grêmio. Henrique is net als Fuchs uitgegroeid tot een bekend gezicht bij Jong Brazilië. De kans is groot dat de middenvelder volgend jaar wordt opgenomen in de definitieve selectie voor de naar 2021 uitgestelde Olympische Spelen.