‘Feyenoord-doelwit’ reageert positief op nieuws van Valentijn Driessen

Valentijn Driessen vertelde maandagavond bij Veronica Inside dat Henrik Larsson in beeld is bij Feyenoord als assistent-trainer wanneer Dirk Kuyt volgend jaar het stokje overneemt van Dick Advocaat als hoofdtrainer. Larsson zegt tegenover Aftonbladet niets van de interesse vanuit Rotterdam te weten, maar hij lijkt niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar De Kuip te staan.

"Ik heb geen idee of dit waar is. Maar als dat zo is, zou ik dat natuurlijk een heel interessante optie vinden", zegt Larsson in een korte reactie tegenover de Zweedse krant. "Op dit moment weet ik niet meer dan jij. We zullen zien wat de toekomst brengt." De 48-jarige oud-voetballer speelde van 1993 tot 1997 bij Feyenoord en vertrok daarna naar Celtic. Hij zou later de shirts dragen van onder meer Barcelona en Manchester United. Na zijn loopbaan als voetballer ging Larsson aan de slag als trainer. Vorig jaar stapte hij al na een paar maanden op als trainer van Helsingsborg IF.

"Dirk Kuyt wordt de opvolger van Advocaat aan het einde van het komende seizoen", vertelde maandagavond. "Die neemt Alfons Groenendijk (in december vertrokken bij ADO Den Haag, red.) mee en Henke Larsson, die Zweed. En ze komen allemaal uit de stal van zaakwaarnemer Rob Jansen. En John de Wolf heeft een doorlopend contract, die is eigenlijk neergezet door Feyenoord. Dit wordt de nieuwe technische staf na het vertrek van Advocaat volgend jaar."