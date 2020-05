Mourinho getipt voor toptransfer: ‘Hij komt niet meer in plannen Barça voor’

Philippe Coutinho speelt dit seizoen op huurbasis voor Bayern München, maar der Rekordmeister is voorlopig niet van plan om de Braziliaan definitief in te lijven. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge liet afgelopen weekend weten dat de optie om hem voor 120 miljoen euro over te nemen van Barcelona niet is gelicht, al liet hij de deur voor een terugkeer van Coutinho nog wel op een kier.

Zoals het er nu voor staat keert Coutinho dus terug naar het Camp Nou, waar hij nog een contract heeft tot medio 2023. De kans is echter groot dat Barcelona gaat proberen om hem aankomende zomer van de hand te doen en verschillende clubs uit de Premier League zouden geïnteresseerd zijn. Naast Chelsea en Everton wordt ook de naam van Tottenham Hotspur genoemd als nadrukkelijke gegadigde.

The Spurs waren een jaar geleden al in de markt voor de spelmaker en oud-doelman Paul Robinson ziet een dergelijke move wel gebeuren: “De markt zal een dreun krijgen, maar er zullen nog spelers van club naar club bewegen. Ik zie een deal voor Coutinho wel gebeuren”, tipt Robinson manager José Mourinho in gesprek met Football Insider.

“Bayern heeft de optie niet gelicht en het is duidelijk dat hij al een tijd niet in de plannen van Barcelona voorkomt. Ik zie een terugkeer naar de Premier League wel gebeuren en ik denk dat hij een geweldige aankoop zou zijn voor the Spurs. Ik denk dat hij zich nooit op zijn gemak heeft gevoeld sinds hij het land heeft verlaten en hij is duidelijk een speler die in de Premier League past”, gaat de voormalige sluitpost verder over de oud-speler van Liverpool. “De competitie is sterker met hem erbij, zoveel is zeker.”