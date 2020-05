Depay hoopt dit seizoen nog rentree te kunnen maken: ‘Hij wil graag spelen’

Memphis Depay voerde in de afgelopen maanden een race tegen de klok om na een zware knieblessure fit te geraken voor het EK. Door de coronacrisis is dit toernooi echter uitgesteld naar volgend jaar, waardoor er door dat doel een streep kan. Ondanks dat ook de Ligue 1 al afgelopen is, kan Depay dit seizoen mogelijk toch nog in actie komen namens zijn club Olympique Lyon. Het uitspelen van de Champions League behoort namelijk nog altijd tot de mogelijkheden, net zoals de Coupe de la Ligue.

“Zijn doel was om op het EK te spelen, maar dat is uitgesteld”, vertelt Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas in gesprek met het Franse persbureau AFP. “Hij wil nu echter ook heel graag spelen in de return van de achtste finales tegen Juventus en wellicht ook de kwartfinales en de finale van de Coupe de la Ligue.” Lyon won op 26 februari de heenwedstrijd tegen la Vecchia Signora met 1-0 en er wordt gesproken over een hervatting van het miljardenbal in augustus.

Datzelfde geldt voor de Franse bekerfinales. Hoewel de competitie definitief gestaakt is, behoort het spelen van de finales voor de Coupe de France en de Coupe de la Ligue nog wel tot de mogelijkheden. In de eindstrijd van het laatstgenoemde toernooi staat Lyon tegenover Paris Saint-Germain en dit is voor Depay mogelijk de laatste kans om een prijs te winnen met les Gones.

De aanvaller wordt namelijk al langer in verband gebracht met een vertrek, al heeft Aulas de hoop op een langer verblijf nog niet laten varen. “Hij heeft me altijd verteld dat als het in het belang van ons beiden is, hij graag zijn contract wil verlengen. Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, het uitgangspunt is onveranderd”, stelt Aulas. Depay ligt nog vast tot medio 2021 en zou zodoende volgend jaar transfervrij kunnen vertrekken.