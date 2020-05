‘Een ongelooflijk overschatte speler, de zoveelste Man United-mythe’

Ryan Giggs was als speler van Manchester United jarenlang een grote naam in het Engelse voetbal, maar niet iedereen schat de oud-middenvelder uit Wales naar waarde. Curtis Woodhouse, voormalig speler van onder meer Sheffield United en Birmingham City en tegenwoordig trainer van zevendedivisionist Gainsborough Trinity, houdt zondag een kritisch betoog over Giggs en stelt dat de icoon van United overschat werd als voetballer.

Giggs speelde tussen 1990 en 2014 voor United en bouwde in dienst van de Engelse grootmacht een indrukwekkende staat van dienst op. De Welshman was in 632 Premier League-wedstrijden goed voor 109 doelpunten en 162 assists en werd onder meer dertien keer kampioen van Engeland met the Red Devils. Met dertien Premier League-titels is hij recordhouder en won hij minstens twee titels meer dan iedere andere speler in de geschiedenis. Daarnaast werd hij zesmaal opgenomen in het PFA Team of the Year en werd hij in 2009 uitgeroepen tot PFA Player of the Year. Woodhouse vindt echter dat de voormalig middenvelder annex vleugelaanvaller schromelijk overschat wordt. "Ryan Giggs, de zoveelste ongelooflijk overschatte Manchester United speler", schrijft de oud-middenvelder, die zelf tot drie wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland kwam.

"Hij heeft een uitstekende levensduur gehad als speler, maar zijn statistieken zijn verschrikkelijk, als je beseft dat hij in een elftal speelde dat jarenlang domineerde en een heuse doelpuntenmachine was. De zoveelste Manchester United-mythe: een goede speler, maar meer niet", vervolgt Woodhouse. "Giggs gaf 162 assists en maakte 109 doelpunten in de meer dan 22 jaar dat hij actief was in de Premier League. Zijn team domineerde het Engelse voetbal voor meer dan 22 jaar en brak record na record. Giggs was een linkervleugelaanvaller, maar als je naar zijn statistieken kijkt zou je hem bijna verwarren met een linksback."

Woodhouse heeft ook op technisch vlak nog een en ander aan te merken op Giggs. "Hij was een linkspoot, maar zijn linkervoet was niet eens indrukwekkend. Hij was een uitstekende atleet, maar zijn linkervoet was niet zo goed. Hij had een redelijke voorzet in de benen, geen geweldige. Hij kon de bal niet precies neerleggen waar hij wilde. Hij was vooral een geweldige atleet, laten we eerlijk zijn. Giggs was een goede speler, een betrouwbare kracht op de linkerflank met veel energie en veel snelheid. Een goede speler, maar geen geweldige speler. Hij is er in zijn carrière nooit in geslaagd een seizoen van wereldklasse af te leveren."

Meer is Woodhouse onder de indruk van Giggs’ landgenoot Gareth Bale, die in de Premier League als winger furore maakte bij Tottenham Hotspur en sinds 2013 voor Real Madrid speelt. "Bale is een betere speler dan Giggs was. Hij heeft op clubniveau en internationaal een grotere impact gehad. Giggs was op geen enkel vlak beter dan Bale." Woodhouse haalt tot slot Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold aan om zijn punt extra kracht bij te zetten. "Alexander-Arnold zorgt in aanvallend opzicht voor meer gevaar dan Giggs in 22 jaar, maar Trent Alexander-Arnold is een rechtsback en Giggs was een linksbuiten."