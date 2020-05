Daley Blind deelt tot ongenoegen van Ajax-fans herinnering op Twitter

Het is vandaag exact drie jaar geleden dat Manchester United de Europa League wist te winnen. The Red Devils versloegen Ajax in de finale met 0-2, door doelpunten van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan. Daley Blind deelt op Twitter een herinnering van Manchester United aan de Europa League-zege, tot ongenoegen van de nodige Ajax-fans.

“Op deze dag in 2017 completeerden we de set”, schrijft Manchester United op Twitter, als verwijzing naar het feit dat drie jaar geleden voor het eerst de UEFA Cup of Europa League aan de prijzenkast werd toegevoegd. In de met 0-2 gewonnen finale tegen Ajax in Stockholm speelde Blind negentig minuten mee aan de zijde van Manchester United en klaarblijkelijk bewaart hij nog altijd warme herinneringen aan de eindstrijd.

Blind begeleidt de tekst van Manchester United met een emoji van opgeheven handen. Het bericht van de verdediger annex middenvelder leidt tot de nodige reacties van Ajax-fans, die zich afvragen waarom hij de herinnering aan de nederlaag van Ajax in de Europa League-finale gedeeld heeft. Onder het bericht worden tevens referenties geplaatst naar diens vader Danny Blind, die exact 25 jaar geleden als aanvoerder van Ajax de Champions League-beker omhoog mocht tillen na de 1-0 zege in de finale tegen AC Milan.

Onder het bericht van Blind vallen overigens ook de nodige bemoedigende teksten te lezen van Manchester United-fans, die hem zeggen te missen. De 68-voudig Oranje-international speelde vier jaar in het shirt van the Red Devils, alvorens hij in de zomer van 2018 besloot terug te keren bij Ajax. Met Manchester United won Blind naast de Europa League ook een EFL Cup en een FA Cup.