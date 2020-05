Pochettino: ‘Ik weet dat je me alleen maar wilde omdat Van Gaal weigerde’

Mauricio Pochettino is weer vrij om te gaan en staan waar hij wil. De oefenmeester vertrok op 19 november 2019 bij Tottenham Hotspur, maar bij de afwikkeling werd afgesproken dat hij nog een halfjaar op de loonlijst zou blijven staan. Gedurende die periode mocht hij van voorzitter Daniel Levy niet bij een andere club aan de slag, maar de zes maanden zitten er inmiddels op. Vorige week voerde Pochettino een gesprek met Levy en daar houdt hij een goed gevoel aan over, vertelt hij in een interview met The Independent.

In het gesprek met Levy sprak Pochettino zijn dankbaarheid uit voor de mogelijkheid om Tottenham te kunnen hervormen tot 'een van de beste clubs ter wereld'. "Ik heb hem bedankt voor het vertrouwen dat hij in ons toonde", doelt hij op zichzelf en zijn trainersstaf, bestaande uit Jesús Pérez, Miguel D'Agostino and Antoni Jiménez. "Ik grapte: 'Ik weet dat je mij alleen maar haalde omdat de trainer die je eigenlijk wilde hebben, Louis van Gaal, ervoor koos om naar Manchester United te gaan.' Dat had Daniel me toen al verteld. Daar was hij heel open over. Ik was een heel jonge trainer, met mijn ervaring in Spanje en anderhalf jaar bij Southampton. Op dat moment had Tottenham een heel andere visie dan het nu heeft. Het was fantastisch om de club te kunnen helpen naar het niveau waarop de club nu is."

Pochettino stelt dat de faciliteiten bij Tottenham inmiddels tot de beste ter wereld behoren. Hij stond tussen 2014 en 2019 aan het roer in Noord-Londen en is tevreden over de manier waarop hij de club heeft achtergelaten. "José Mourinho is heel dankbaar voor de wijze waarop wij de club hebben opgebouwd. Nu is het zijn club", zegt de Argentijn over zijn opvolger, met wie hij al jaren een goede relatie onderhoudt. Ook nadat Mourinho de baan van Pochettino overnam, bleef het contact goed. "Toen ik nog trainer was van Espanyol en hij werkte bij Real Madrid, hadden we al een goede relatie. Het is een toptrainer. Zo zie je maar hoe het leven kan lopen! Ik dacht al die jaren dat ik hem zou opvolgen. Als we elkaar spraken, grapte ik: 'Misschien kan ik op een dag je plek innemen bij Real Madrid.' En nu heeft hij mijn plek overgenomen bij Tottenham Hotspur. Moeilijk te geloven, hè?"

Pochettino weet nog dat hij als trainer van Espanyol, de club die hij diende tussen 2009 en 2012, tijdens een persconferentie werd gevraagd naar een dienstverband in het Santiago Bernabéu. Dat was vlak voor een wedstrijd tegen het Real Madrid van Mourinho. "Ik zei toen: 'Ik zal zulke geruchten nooit aanwenden om een verkooppraatje over mezelf te houden. Zo denk ik niet. En trouwens: mijn kinderen slapen iedere nacht in pyjama's van Espanyol. Het is voor mij niet zomaar iets om na te denken over een vertrek. Ik ben enorm toegewijd aan Espanyol.' Maar toen ik voor de wedstrijd het stadion in liep, stond Mourinho op me wachten met een mooie fles rode wijn uit Frankrijk en twee tenues van Real Madrid. Hij zei: 'Oké, deze kunnen je kinderen vanaf nu aandoen.' Sindsdien hebben we een heel goede relatie. Ik ben heel blij dat hij mijn opvolger is geworden bij Tottenham."

Real Madrid wordt al jarenlang met Pochettino in verband gebracht. In maart schreef Marca nog dat hij op dit moment nog steeds in beeld is; intern zouden er steeds meer twijfels zijn over Zinédine Zidane. Na zijn vertrek bij Tottenham werd door clubs als Arsenal en Bayern München navraag gedaan naar Pochettino, terwijl de 48-jarige oefenmeester als topkandidaat zou gelden om Josep Guardiola op termijn op te volgen bij Manchester City. Ook stadsgenoot Manchester United zou hem op de korrel hebben, terwijl Newcastle United hoopt dat Pochettino het nieuwe gezicht van de club wordt na de overname door het investeringsfonds van kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi Arabië.