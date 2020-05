Kicker: Ajax heeft interesse in ‘Bundesliga-keeper van acht miljoen euro’

Alexander Schwolow is in beeld om het keepersgilde van onder meer Ajax te versterken, zo verzekert Kicker vrijdag. Volgens het belangrijkste voetbaltijdschrift van Duitsland is de doelman van SC Freiburg zowel bij de club uit Amsterdam als Benfica in beeld. De 27-jarige Schwolow beschikt naar verluidt over een transferclausule in zijn contract.

Schwolow staat sinds 2012 bij SC Freiburg onder contract en mag sinds 2015/16 eerste doelman van de Bundesliga-club noemen. De voormalig Duits jeugdinternational wordt in eigen land als een betrouwbare doelman gezien en speelt dan ook een belangrijke rol in de huidige zevende plaats van die Breisgau-Brasilianer. Het is vooral de transferclausule die Schwolow in der Corona-Krise aantrekkelijk voor andere clubs maakt.

In het nog twee jaar doorlopende contract van Schwolow is volgens Kicker een transferclausule van acht miljoen euro opgenomen. Coronacrisis of niet: Ajax houdt serieus rekening met het vertrek van André Onana, terwijl Benfica in eenzelfde situatie verkeert. Eerste doelman Odysseas Vlachodimos geniet interesse van buitenlandse clubs. Met name Newcastle United zou concrete belangstelling hebben.

Schwolow werd eerder met een binnenlandse transfer in verband gebracht. Borussia Dortmund en RB Leipzig toonden naar verluidt interesse, maar de keeper zag zelf niets in het vooruitzicht om als tweede doelman te worden aangetrokken. De interesse van Schalke 04 is actueel, in verband met het vertrek van Alexander Nübel naar Bayern München, maar de club uit Gelsenkichen ontbeert financiële middelen om Schwolow aan te trekken.