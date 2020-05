‘LaLiga prikt definitieve hervatdatum en gaat los met kraker’

De Spaanse competitie zal op vrijdag 12 juni hervat worden, zo verzekert het radioprogramma El Partidazo de COPE vanavond. Competitieorganisator LaLiga zal het resterende competitieprogramma op 28 mei overleggen met de clubs, zo klinkt het. De competitie zal hervat worden met de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis.

De hoogste Spaanse voetbalafdeling ligt al stil sinds begin maart. Spanje land is met 27.940 geregisterde doden en 280.117 geregisterde doden een van de hardst getroffen landen door het coronavirus, waardoor het lange tijd onzeker was of het seizoen nog afgemaakt zou gaan worden. Inmiddels zou er echter duidelijkheid zijn en lijkt de hervatting van LaLiga nog maar een kwestie van tijd.

El Partidazo de COPE meldt donderdag dat de knoop over een hervatdatum inmiddels is doorgehakt en LaLiga op 12 juni definitief hervat zal worden. Andere media uit Spanje wisten eerder deze week al te melden dat het voornemen is om de resterende elf speeldagen voor het einde van augustus afgewerkt te hebben.

De ploegen in LaLiga hebben de training inmiddels al hervat: zij mogen trainen in groepjes van tien. De verwachting is dat dat de komende tijd uitgebreid zal worden, waardoor de teams zo optimaal mogelijk zullen kunnen toewerken naar de hervatting van de competitie. De wedstrijden zullen uiteraard achter gesloten deuren gespeeld gaan worden, net als in Duitsland bijvoorbeeld.