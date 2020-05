‘Clubs staan in de rij bij Barcelona: winst van 24 miljoen euro aanstaande'

Barcelona wil Jean-Clair Todibo komende zomer van de hand doen. De Franse verdediger wordt momenteel verhuurd aan Schalke 04 en de Duitse club heeft een optie tot koop, al is het nog de vraag of die geactiveerd gaat worden. Bij Barcelona is men er volgens Mundo Deportivo echter van overtuigd dat er anders ook wel een club zal komen die bereid is om de gewenste 25 miljoen euro op tafel te leggen.

Todibo vertrok in januari op huurbasis naar Schalke en maakt daar een goede indruk. De huidige nummer acht van de Bundesliga is overtuigd geraakt van de twintigjarige verdediger en wil de optie tot koop in de huurovereenkomst met Barcelona activeren, maar vraagt zich af of een uitgave van 25 miljoen in de huidige situatie verantwoord is. Ondanks dat de Bundesliga onlangs weer hervat werd, heeft de coronacrisis forse financiële gevolgen en afgelopen maand werd er zelfs gesteld dat Schalke zou omvallen als er niet snel weer gevoetbald zou worden.

Indien Schalke niet met de door Barcelona gewenste 25 miljoen over de brug kan komen, bestaat er nog voldoende belangstelling voor Todibo. Mundo Deportivo maakt melding van interesse van Duitse, Engelse en Italiaanse clubs en noemt concreet de namen van Bayer Leverkusen, Everton en AC Milan. De Spaanse sportkrant meldt dat het ook goed mogelijk is dat Todibo betrokken wordt in een ruildeal met Juventus of Internazionale, waarmee Lautaro Martínez en Miralem Pjanic naar het Camp Nou gehaald moeten worden.

Barcelona nam Todibo in januari 2019 voor een miljoen over van Toulouse. De centrumverdediger, tevens jeugdinternational voor Frankrijk, doorliep de jeugdopleiding van Les Violetttes en speelde tien wedstrijden in de hoofdmacht, alvorens hij de overstap naar de Spaanse grootmacht maakte. In een jaar kwam hij tot vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Catalanen, tot hij in januari tijdelijk naar Schalke vertrok.