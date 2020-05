Eden Hazard maakt contractnieuws bekend tijdens potje FIFA

Roberto Martínez heeft zijn contract als bondscoach van België verlengd tot en met het WK van 2022. Geruchten over een nieuw contract gingen al langer de ronde, maar het nieuws is dinsdag bekendgemaakt door de Belgische voetbalbond. Sterspeler Eden Hazard speelt middels een video een belangrijke rol bij de bekendmaking.

Tijdens een ludieke video komt Hazard er tijdens het spelen van een potje FIFA achter dat de Spaanse trainer langer aan de Belgische voetbalbond verbonden blijft. Hij belt gelijk met Internazionale-spits Romelu Lukaku om het nieuws te delen. Martínez is sinds 2016 bondscoach van de Rode Duivels. Na het WK in Frankrijk was hij de opvolger van Marc Wilmots. Onder leiding van de Spanjaard werd België derde op het WK in Rusland.

Volgens Het Laatste Nieuws was er volop belangstelling voor de bondscoach. Vanuit de Premier League en het Midden-Oosten waren clubs concreet, terwijl ook Barcelona reeds naar hem informeerde. Naar verluidt hebben de Belgische internationals een belangrijke rol gespeeld bij het besluit van Martínez om langer bij de KBVB te blijven. Volgend kalenderjaar zal hij moeten proberen om België Europees kampioen te maken.