Jürgen Klopp raakt overtuigd van Project Restart: ‘Er is totaal geen risico’

Jürgen Klopp is als vanzelfsprekend blij met het plan om de Premier League te hervatten. De manager heeft met Liverpool een voorsprong van 25 punten op achtervolger Manchester City en kan de eerste titel in twintig jaar nauwelijks meer ontgaan. "Er waren mensen die het seizoen nietig wilden verklaren. Ik snap dat niet. We hebben 76 procent van het seizoen gespeeld, en dat wil je dan gewoon in de prullenbak gooien?", aldus Klopp tegenover DFB Academy.

In Nederland is ervoor gekozen geen kampioen voor het seizoen 2019/20 aan te wijzen, maar in Engeland gaat dat met dank aan Project Restart vermoedelijk niet gebeuren. "Ik zou dat persoonlijk oneerlijk hebben gevonden, om te zeggen dat het hele seizoen niet heeft plaatsgevonden", zegt Klopp. "We staan bovenaan in de stand met alleen thuiswedstrijden, we staan bovenaan in de stand met alleen uitduels. Het is een seizoen waarin we kampioen moeten worden."

Klopp beseft dat er ten tijden van corona belangrijkere dingen spelen dan voetbal. "De crisis oplossen heeft prioriteit", weet de Duitser. "Ik denk dat er ergere dingen in het leven zijn dan geen kampioen worden. Veel mensen om ons heen hebben grote problemen. Mensen gaan dood, dat gebeurt altijd, maar op dit moment door een virus dat we allemaal niet kenden en waarop niemand kan worden voorbereid."

Vertegenwoordigers van de Engelse clubs kwamen maandag bijeen om uitgebreid te praten over Project Restart. In Engeland leeft de hoop dat de Premier League, die sinds medio maart stilligt, rond 12 juni hervat kan worden. "We nemen unieke maatregelen, net als ze in Duitsland doen", zo verdedigt Klopp het plan. "De trainingscomplexen van de Engelse profclubs zullen de veiligste plekken van het land worden. Er is totaal geen risico om geïnfecteerd te raken."