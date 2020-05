‘Ambitieus Newcastle wil starten met binnenlandse transfer van 67 miljoen’

Newcastle United staat op het punt om overgenomen te worden door investeerders uit Saudi-Arabië. Daardoor worden the Magpies de afgelopen tijd meer dan eens genoemd in het geruchtencircuit. De naam die bovenaan het verlanglijstje zou staan bij Newcastle United, is volgens diverse Engelse media die van Wilfried Zaha en diens forse transfersom vormt geen enkel probleem.

Zaha heeft bij Crystal Palace nog een contract tot medio 2023 en geniet belangstelling van onder meer Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur. The Eagles hanteren daardoor een uiterst gortige vraagprijs voor de 27-jarige aanvaller, want hij moet 67 miljoen euro kosten. Na de overname van Newcastle United, ter waarde van 330 miljoen euro, vormt deze transfersom echter geen enkel probleem voor de huidige nummer dertien van de Premier League.

Indien er vanuit de Premier League groen licht wordt gegeven voor de overname, moet Mauricio Pochettino worden aangesteld als nieuwe manager. Eerder werden de namen van onder meer Philippe Coutinho en Gareth Bale al genoemd bij Newcastle United. Volgens de berichten in de Engelse media staat de naam van Zaha echter bovenaan het verlanglijstje van the Magpies. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Crystal Palace niet graag wil meewerken aan een transfer van de Ivoriaans international.

Het scheelde niet veel, of Zaha had vorig seizoen al een transfer gemaakt. Everton was afgelopen zomer concreet voor hem in de markt, maar ook Unai Emery wilde hem dolgraag naar Arsenal halen. De clubleiding koos er echter voor om Nicolas Pépé van Lille OSC over te nemen. “Pépé is een goede speler, maar heeft tijd nodig. In mijn tijd presteerde hij niet naar behoren. Ik was er voorstander van om iemand uit de Engelse competitie te halen, omdat hij dan geen tijd nodig had om zich aan te passen”, zegt Emery in gesprek met de Daily Mail.

“Ik had een gesprek met Zaha. Hij was de speler die ik wilde, omdat ik kon zien dat hij zoveel wedstrijden in zijn eentje wist te winnen. Ik heb twintig wedstrijden van Zaha gezien en ik vertelde dat ik hem graag in mijn team wilde. Ik sprak persoonlijk met Zaha en hij wilde graag komen, maar de club besloot anders. Pépé was jonger, iemand voor de toekomst. Ik zei: ‘Ja, maar we moeten winnen en deze jongen doet dat voor ons’”, besluit Emery. Zaha werd opgeleid door Crystal Palace en maakte tussen 2013 en 2015 een weinig succesvol uitstapje naar Manchester United.