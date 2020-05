Ziyech zorgt voor verrassing met keuze voor mooiste Eredivisie-doelpunt

Hakim Ziyech laat de Eredivisie komende zomer achter zich, daar de aanvallende middenvelder annex buitenspeler naar Chelsea vertrekt. De NOS pakt zondagavond vanaf 17.30 uur uit met een groot afscheidsinterview met de Marokkaans international, die uitgebreid met freestylevoetballer en YouTuber Soufiane Touzani praat. In het interview noemt Ziyech tevens zijn mooiste doelpunt in de Nederlandse competitie en die was verrassend genoeg niet in het shirt van Ajax.

Het in zijn ogen mooiste doelpunt maakte Ziyech namelijk tégen Ajax, toen hij namens FC Twente in september 2015 (het duel eindigde in 2-2) de Amsterdamse doelman Jasper Cillessen verschalkte met een panenka. De NOS kondigt aan dat Touzani het verder met de 27-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler gaat hebben over ‘zijn liefde voor Ajax ("Ik ga de club enorm missen"), de aanvankelijke scepsis van de Amsterdamse fans ("Je kan twee dingen doen: ermee zitten of negeren") en zijn keuze voor Chelsea ("Een mooie, grote club met een trainer die graag aanvallend voetbal speelt")’.

Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Matthijs de Ligt spreken een videoboodschap in voor Ziyech, terwijl André Onana, Quincy Promes en Willem van Hanegem in de dug-out van de Johan Cruijff ArenA aanwezig waren. “Ik heb genoten van het gevoel dat hij heeft als speler. En dat hij maling heeft aan iedereen. Als het mislukt, kruipt hij niet in zijn schulp. Dan gaat hij het gewoon weer proberen”, zo geeft De Kromme te kennen.

Aan de mensen die twijfelen of Ziyech het bij Chelsea gaat redden, heeft Van Hanegem een duidelijke boodschap. “Ze beginnen nu alweer te zeiken: redt hij het of redt hij het niet? Ik denk dat hij het gewoon redt”, stelt Van Hanegem. Ziyech speelde namens sc Heerenveen (tussen 2012 en 2014), FC Twente (tussen 2014 en 2016) en Ajax (tussen 2016 en 2020) 216 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij goed was voor 79 doelpunten en 97 assists.