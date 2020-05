Wat als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo straks stoppen met voetbal?

Cristiano Ronaldo is 35 jaar en Lionel Messi wordt deze zomer 33. Het zal niet lang meer duren voordat deze absolute wereldsterren afscheid zullen nemen van het internationale voetbalpodium. Het laatste decennium heeft de strijd tussen deze twee vedettes de sport gedomineerd en wisten ze alle concurrentie te verpletteren. In deze documentaire gaan een aantal gelouterde sportjournalisten op zoek naar het antwoord op de vraag: wat blijft er over van het voetbal zonder Messi en Ronaldo?

