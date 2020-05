Ziyech in tranen door bijzondere videoboodschap: ‘Dan sta je er alleen voor...’

Hakim Ziyech neemt donderdagavond in documentaire Wizard of AMS op Ziggo Sport afscheid als speler van Ajax. De 27-jarige middenvelder gaat volgend seizoen aan de slag bij Chelsea en becommentarieert in Tuschinski zelf zijn hoogte- en dieptepunten als speler van de Amsterdamse club. Ziyech wordt bovendien geconfronteerd met enkele videoboodschappen, waarvan één videoboodschap hem specifiek raakt.

Ziyech wordt allereerst in de documentaire toegesproken door ploeggenoten als Daley Blind, Quincy Promes, David Neres, Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. Ook zijn beste vrienden komen in beeld met een videoboodschap. Ziyech noemt de beelden 'mooi'. "Zij zijn natuurlijk de jongens die heel belangrijk zijn geweest in mijn carrière, zowel voor als tijdens mijn periode bij Ajax", licht de Marokkaans international toe. "Ze hebben mij ook in moeilijke tijden enorm gesteund. Zij zijn de jongens die mij enorm veel hebben geholpen in mijn ontwikkeling als speler en als persoon. Daar leer je elke dag van. Het is een prachtig video."

In de tweede video die wordt getoond krijgt Ziyech mooie woorden toegesproken door zijn moeder. "Ik ben heel blij dat je naar Londen gaat. Ik wil dat je daar je best doet. Wees een heer en zorg goed voor jezelf. Ik houd van jou, ik ben trots op jou. Succes in Londen", zegt zij. De boodschap maakt overduidelijk veel indruk op Ziyech, die tot tranen geroerd is en vervolgens op emotionele wijze over zijn moeder spreekt. "Ze is een trotse vrouw. Ze is natuurlijk trots, maar je ziet dat ze dat niet wil laten zien."

"Wetende wat voor zwaar leven zij heeft gehad… Ze is op jonge leeftijd naar Nederland gekomen en heeft negen kinderen opgevoed. Ze is op jonge leeftijd haar man verloren: dan sta je er alleen voor...", vervolgt Ziyech, die de waarde van zijn moeder voor zijn carrière benadrukt. "Het is ook alleen voor haar. Ik doe het ook omdat ik het leuk vind, maar het is voor haar. Als het niet voor haar was, was ik in mijn jongere jaren al gestopt met voetballen. Door haar sta ik nu hier, dat mag je zeggen, ja."