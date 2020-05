‘Hij wil echt weg bij Ajax, dit kan een dingetje worden’

Ajax neemt deze zomer afscheid van Hakim Ziyech en de kans is groot dat er nog meer spelers vertrekken. Diverse Ajacieden worden gelinkt aan een buitenlandse topclub, onder wie André Onana, die in verband wordt gebracht met onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Chelsea. Marco Timmer benadrukt dat de 24-jarige doelman echt aast op een toptransfer.

"Er moet eerst iemand weg voordat er iemand anders gehaald kan worden", omschrijft de journalist bij Voetbal International de situatie van Ajax. "Er zijn een aantal spelers met een vertrekwens: Nicolás Tagliafico, André Onana, Donny van de Beek en Sergiño Dest. Over Onana is de laatste weken veel te doen geweest. Zijn zaakwaarnemer loopt aardig met hem te leuren."

"Bij Ajax zijn ze natuurlijk niet gek. Ze weten dat ze het gedroomde bedrag van veertig miljoen euro niet zullen krijgen. Dat is ongeveer het bedrag dat ze vóór de coronacrisis hadden willen hebben. Maar ze gaan er ook niet heel ver onder zitten", zegt Timmer, die aangeeft dat directeur voetbalzaken Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar standvastig zijn.

"Overmars heeft niet voor niets Marc Netto als bijnaam. Van der Sar heeft al gezegd dat er geen final sale is bij Ajax, dus geen uitverkoop. Die jongen wil echt weg en dat kan een dingetje gaan worden. Overmars wacht tot de transfermarkt wat rustiger is. Op dit moment staat iedereen in de paniekstand. Over twee maanden verwacht hij dat de kramp eraf is", besluit Timmer.