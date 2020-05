Van Gaal durft deal aan: ‘Tactisch en technisch heeft hij het Ajax-niveau’

Louis van Gaal denkt dat Jan Vertonghen nog altijd iets toe kan voegen bij Ajax. De trainer heeft meegekregen dat er veel te doen is over de toekomst van de centrumverdediger, die tot komende zomer vastligt bij Tottenham Hotspur. Een terugkeer bij Ajax is een optie, maar momenteel lijken clubs uit Italië en Spanje de beste papieren te hebben. Van Gaal stelt dat de Belg zeker nog het niveau van Ajax aankan.

Van Gaal ziet Vertonghen als een typische linkercentrale verdediger. "Hij kan nooit linksback staan, want daar is hij te traag voor. Hij heeft een goed tactisch inzicht, een goed oog voor oriëntatie. Dus hij moet in de as spelen", zegt Van Gaal tegenover Het Nieuwsblad. De oefenmeester geeft in gesprek met de Belgische krant aan dat hij Vertonghen wel zou willen strikken als hij bij Ajax zat.

"Ik ben tegen het terughalen van spelers", vervolgt Van Gaal. "Toen Frank Rijkaard terugkeerde naar Ajax, had ik daar moeite mee. En dat werd uiteindelijk een gouden aankoop. Met Vertonghen zou ik het wel aandurven. Tactisch en technisch heeft hij het niveau", aldus de coach, die ook wijst naar de gedrevenheid van de 33-jarige Vertonghen. Van Gaal stipt de wissel van de routinier enkele minuten na rust in het FA Cup-duel met Southampton in februari aan.

"Zoals hij de laatste keer afdroop bij Tottenham, dat deed me zoveel", zegt Van Gaal, die zag dat Vertonghen zijn emoties moest bedwingen toen hij op de bank moest plaatsnemen. "Dat raakte me echt. Wanneer je als speler zo met je vak omgaat, dan moet je wel een goed mens zijn. En dan is de kans groot dat je je wil revancheren van die teleurstelling."