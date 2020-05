De Telegraaf: Ajax neemt risico van veertien miljoen euro

Ajax maakt volgens De Telegraaf een ‘royaal gebaar’ naar de business-seat- en skyboxhouders in de Johan Cruijff ArenA. De zakenrelaties van de Amsterdamse club kunnen op de gebruikelijke manier hun seizoenkaart verlengen, zonder dat daar risico’s aan zijn verbonden. Mocht het seizoen 2020/21 in zijn geheel zonder publiek worden afgewerkt, dan stort Ajax in totaal veertien miljoen euro terug naar de zakelijke klanten.

Bovengenoemde krant heeft een brief van Ajax in handen waarin een en ander wordt uitgelegd aan de zakenrelaties die de thuiswedstrijden bezoeken. "Vooralsnog gaan we ervan uit dat vanaf 1 september (betaald) voetbal weer mogelijk is. Of en vanaf welk moment publiek is toegestaan, is nog niet duidelijk", zo valt te lijzen in het schrijven van Ajax. "We factureren het komend seizoen het Ajax Business Membership in twee termijnen, mede op basis van veel verzoeken die we hierover hebben ontvangen."

In de brief wordt tevens gemeld dat 15 juli als eerste factuurdatum wordt gebruikt en dat het de bedoeling is dat dan vijftig procent van het totaalbedrag naar Ajax wordt overgemaakt. Zijn supporters vanaf de start van het nieuwe seizoen weer welkom in de Johan Cruijff ArenA, dan volgt in januari 2021 de tweede factuur. Ajax plaats echter gelijk een kanttekening. "Indien we halverwege het seizoen pas weer met publiek mogen spelen, vervalt de tweede factuur; Indien we vanaf enig moment gedurende het seizoen, bijvoorbeeld in november 2020 of in maart 2021, weer met publiek mogen spelen, verrekenen we naar rato van het aantal gemiste thuiswedstrijden dit bedrag met de eerste of tweede factuur."

"Tot slot belangrijk om te vermelden: Indien we het gehele seizoen 2020/2021 zonder publiek moeten spelen, wordt ook de eerste factuur gecrediteerd. Het risico ligt dus volledig bij Ajax en niet bij onze relaties", voegt Ajax daaraan toe. "Hiermee denken we niet alleen duidelijkheid te verschaffen, maar ook onze verantwoordelijkheid te nemen en op deze manier gehoor te geven aan signalen die wij vanuit Ajax Business Members ontvangen." Het is nog niet bekend of Ajax hetzelfde gebaar wil maken naar de seizoenkaarthouders. Mocht komend seizoen zonder publiek worden gespeeld, dan lopen de kosten van Ajax met nog eens dertien miljoen euro op.